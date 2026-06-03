Gesundheitswoche im Auhof Center: Information und Vorsorge im Fokus

Wien (OTS) -

Von 15. bis 20. Juni 2026 steht im Auhof Center alles im Zeichen der Gesundheit. Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums lädt das Einkaufszentrum gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) sowie weiteren Partnern zur Gesundheitswoche ein. Die Besucherinnen und Besucher erwarten hochkarätige Expertenvorträge, kostenlose Gesundheitschecks, individuelle Beratungsmöglichkeiten, ein umfassendes Screening zum Thema Herzgesundheit im ÖGGK Health Mobil u.v.m.

Die feierliche Eröffnung der Gesundheitswoche findet am 15. Juni 2026 um 16:30 Uhr im Auhof Center statt. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

„ Das Auhof Center versteht sich seit vielen Jahren als lebendiger Treffpunkt für die Menschen in der Region. Mit der Gesundheitswoche möchten wir anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums bewusst einen Schwerpunkt setzen, der für alle relevant ist: die eigene Gesundheit. Gemeinsam mit starken Partnern schaffen wir ein kostenloses Angebot, das Information, Vorsorge und persönliche Beratung unkompliziert miteinander verbindet “, betont Kommerzialrat Peter Schaider, Geschäftsführer Auhof Center und Riverside.

Niederschwellige Gesundheitsvorsorge

Der (Frauen-)Herzgesundheit widmet sich das ÖGGK Health Mobil unter dem Motto „Aktiv für ein gesundes Herz“ am 15. und 16. Juni. Das „Gesundheitszentrum auf Rädern“ macht beim Haupteingang in der Albert-Schweitzer-Gasse Station und bietet kostenlose Screenings wichtiger Herz- und Gefäßparameter an. Die Ergebnisse werden im Anschluss individuell mit erfahrenen Allgemeinmediziner:innen besprochen, bei Bedarf erfolgt eine Empfehlung zur weiteren Abklärung.

Darüber hinaus bieten das Ärztezentrum, die Apotheke im Auhof Center, die Cholesterin Allianz, Lions International und weitere Partner zusätzliche Screenings und Beratungen zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen an. Das Teddybärkrankenhaus bringt am Samstag jüngeren Besucher:innen den Klinik-Alltag spielerisch näher.

Medizinische Expert:innen vermitteln praktisches Wissen

Außerdem erwartet die Besucher:innen während der gesamten Gesundheitswoche ein umfangreiches Informations- und Vortragsprogramm mit renommierten Expert:innen.

„ Gesundheitsförderung gelingt besonders dann, wenn Menschen niederschwelligen Zugang zu Information und Vorsorge erhalten. Genau hier setzt die Gesundheitswoche im Auhof Center an: Sie bringt medizinische Expertise direkt zu den Menschen und motiviert dazu, sich aktiv mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Vorsorge kann Leben retten – und oft sind es gerade unkomplizierte Angebote wie diese, die den ersten wichtigen Schritt ermöglichen “, erklärt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Alle Vorträge und Vorsorgeangebote sind kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

DAS PROGRAMM IM DETAIL: www.oeggk.at/gesundheit-im-fokus

Über das Auhof Center

Das Auhof Center ist weit mehr als ein Einkaufszentrum – es ist die größte Erlebniswelt im Westen Wiens. Mit über 140 Shops, renommierten Marken, vielfältiger Gastronomie, modernsten Freizeitangeboten und einem einzigartigen Gesundheitszentrum, moderner Apotheke und mehr, vereint es alles, was das Leben angenehmer macht, unter einem Dach. Ob entspanntes Shopping, Kinovergnügen im Cineplexx, virtuelle Abenteuer bei PlayVR, Partystimmung im Indoor Action Park Tigers World, Fitness auf höchstem Niveau, Tanz, Kulinarik oder Gesundheitsvorsorge – im Auhof Center findet jede Generation ihr persönliches Highlight. Ergänzt wird das Angebot durch ein hochkarätiges Ärztezentrum mit nahezu allen Fachrichtungen, Physiotherapie, Massage, Reformhaus, Drogeriemärkten sowie einer modernen Apotheke inklusive exklusivem Beauty-Bereich.

Dank komfortabler XXL-Parkplätze in der großzügigen Garage genießen Besucher zu jeder Jahreszeit einen entspannten Aufenthalt. Das Auhof Center ist der Ort, an dem Einkaufen, Freizeit, Gesundheit und Genuss auf einzigartige Weise verschmelzen – ein Besuch, der sich immer lohnt..

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

Partner und Unterstützer:

Allgemeinmedizin Auhof Center, Auhof Apotheke & Skincare, Bständig, Cholesterin Allianz - Österreichische Gesellschaft für Lipidologie, eyes & more - Augengesundheit, Gefäßforum Österreich (GFÖ), #GoRed Austria, Mag. Irene Haberfellner, Hansaton Hörgeräte, HNO Wien West, Klein Med, Kuratorium für Verkehrssicherheit, LifeLine Fitness, Lions International, Martina Reuter, Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Österreichisches Rotes Kreuz, Patio – die Prostatakrebs-Community, Pearle, Radiologicum Wien, Siemens Healthineers, Austrian Medical Students' Association (AMSA), SVS Gesundheitszentrum





Eröffnung Gesundheitswoche im Auhof Center

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen um kurze Anmeldung.

Datum: 15.06.2026, 16:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Auhof Center, Bühne neben Intersport

Albert-Schweitzer-Gasse 6

1140 Wien

Österreich

URL: https://www.oeggk.at/gesundheit-im-fokus