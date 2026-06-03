Die Naturfreunde-Hüttenchallenge zum Weltumwelttag 2026

Wien (OTS) -

Zum Weltumwelttag am 5. Juni starten die Naturfreunde ihre Hüttenchallenge. Ziel der Aktion ist es, Bewusstsein für ein nachhaltiges Leben, den Schutz unserer Umwelt und die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) zu schaffen – mit viel Genuss im Rahmen von Wanderungen durch unsere Bergwelt.

Nachhaltiger Genuss am Berg

Die Hüttenchallenge startet mit vier Naturfreundehütten in Niederösterreich und der Steiermark, auf denen vegetarische oder vegane Klimaschmankerln sowie Postkarten mit den Rezepten zum Nachkochen auf die Wandernden warten. Die Gäste erhalten über einen QR-Code Zugang zu einem Gewinnspiel. Als Hauptpreis winkt ein Gutschein über 150 Euro, der in einer von 130 Naturfreunde Hütten in ganz Österreich eingelöst werden kann. „Die Klima­schmankerln zeigen, wie einfach bewusster und nachhaltiger Genuss im Alltag umgesetzt werden kann“, erklärt Regina Hrbek, Abteilungsleiterin für Umwelt und Hütten der Natur­freunde Österreich, die eine Broschüre mit den beliebtesten Klimaschmankerln gestaltet hat.

Für eine gute Zukunft. Für alle!

Bei der Naturfreunde-Hüttenchallenge 2026 stehen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) im Mittelpunkt. Dazu wurde in Kooperation mit dem Österreichischen Umweltzeichen und den Österreichischen Bundesforsten ein SDG-Quiz entwickelt, das dazu einlädt, das Wissen rund um den Schutz der Natur, die Rolle der biologischen Vielfalt, den Ökologischen Fußabdruck und ein nachhaltiges Leben zu testen und dabei neue Impulse für den eigenen Alltag mitzunehmen.

Die Hüttenchallenge verbindet Naturerlebnis, Bildung und den Schutz unserer Umwelt miteinander und zeigt, dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann. „Die meisten Menschen halten den Schutz unserer Umwelt grundsätzlich für wichtig, denken dabei aber leider oft an Verzicht. Dabei kann nachhaltiges Handeln mit vielen positiven Erfahrungen einhergehen“, ist Andrea Lichtenecker, Geschäftsführerin der Naturfreunde Internationale, überzeugt. Viele schöne Wandertouren sind zum Beispiel mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln stressfrei und umwelt­freundlich erreichbar. Und wenn man beim Wandern auf den Wegen bleibt und seinen Müll mitnimmt, freuen sich nicht nur die Tiere und Pflanzen, sondern auch unsere Mitmenschen.

Naturfreunde Hütten als Orte der Begegnung

Marco Auer, der Pächter des Naturfreundehauses Knofeleben am Fuße des Schneebergs, verwöhnt seine Gäste schon lange auch mit vegetarischen und veganen Schmankerln: „Die Naturfreundehütten sind Orte der Begegnung, der Bewegung und des Naturerlebens – und natürlich kommt bei uns auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heuer bei der Hüttenchallenge mit dabei sind!“

Das wunderschön gelegene Naturfreundehaus ist vom Bahnhof Payerbach-Reichenau in rund 2,5 Stunden, von der Busstation Kaiserbrunn über den Miesleitensteig in rund 3 Stunden sowie vom Bahnhof Puchberg mit der Schneebergbahn (Station Baumgartner) und von dort weiter über den Wassersteig in rund 2 Stunden erreichbar. Damit steht auch einer klimafreundlichen Anreise nichts im Wege.

Mitmachen!

Die Hüttenchallenge startet am Weltumwelttag 2026 auf ausgewählten Naturfreundehütten – neben dem Naturfreundehaus Knofeleben auch auf dem Weichtalhaus und der Gföhlberghütte (alle Niederösterreich) sowie auf dem Oskar Schauer Haus/Sattelhaus in der Steiermark. Alle, die auch ohne Wanderung am Gewinnspiel teilnehmen und mehr über die SDGs erfahren wollen, können online mitmachen.

Alle Infos zur Challenge: https://www.nf-int.org/huettenchallenge

Die Hüttenchallenge und das SDG-Quiz werden im Rahmen des Projekts „Reisen mit Respekt“ von der Austrian Development Agency gefördert.