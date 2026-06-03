GBV Zahl des Monats Juni

Wien (OTS) -

34 der insgesamt 173 Mitgliedsunternehmen des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) können auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken. Die älteste GBV wurde 1895 gegründet und ist damit sogar über 130 Jahre alt. GBVs zeigen damit, dass sie seit Generationen ein stabiler und verlässlicher Garant für leistbares Wohnen sind.



GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.