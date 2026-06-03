  • 03.06.2026, 10:00:06
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  • OTS0057

Gesundheitsversorgung ist in vielen Bezirken Oberösterreichs zu wenig ausgebaut

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich führte die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) eine Analyse zur Gesundheitsversorgung in unserem Bundesland durch. Ausgewertet wurden Zahlen im niedergelassenen Bereich und in den Spitälern. Erstmals liegen damit Daten aus den Bezirken vor. Dabei zeigt sich deutlich, dass Oberösterreich in vielen Regionen massiven Aufholbedarf bei den Kassenstellen hat. Bei einer

Pressekonferenz
am Dienstag, 9. Juni 2026, um 11 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz (Seminarraum 3, 5. Stock), mit dem Titel

Gesundheitsversorgung ist in vielen Bezirken Oberösterreichs
zu wenig ausgebaut

präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Zahlen und Fakten dieser Analyse. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und MMag.a Heidemarie Staflinger von der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Gesundheitsversorgung ist in vielen Bezirken Oberösterreichs zu wenig ausgebaut

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 09.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

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[Dienstag, 09.06.2026, 11:00]

Arbeiterkammer Oberösterreich

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