  • 03.06.2026, 09:58:02
  • /
  • OTS0055

Wo Sebastian Kurz noch im Amt ist

Neue Folge von „Amtsgeheimnisse vor Ort“: Johannes Pressl spricht mit Aichtals Bürgermeister über Namensverwechslungen, Bürokratie und kommunale Lösungen

Wien (OTS) - 

In der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse vor Ort“ spricht Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl mit Sebastian Kurz, Bürgermeister der Gemeinde Aichtal in Baden-Württemberg, über kommunale Herausforderungen, grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch – und eine besondere Namensgeschichte.

„Ich bin der originale Bürgermeister Sebastian Kurz – werde aber immer wieder mit meinem Namensvetter in Österreich verwechselt“, erzählt Kurz im Podcast-Gespräch. Manche Verwechslung habe sogar Vorteile gebracht, berichtet der Aichtaler Bürgermeister mit einem Schmunzeln. Im Mittelpunkt der Folge stehen neben diesen humorvollen Einblicken vor allem konkrete kommunale Lösungen: Kurz berichtet von innovativen Ansätzen in seiner Gemeinde, etwa bei der Finanzierung eines Hallenbads oder der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Durch kreative Konzepte und Eigenleistungen konnten erhebliche Kosten eingespart werden. „Manchmal lohnt es sich, von bestehenden Konzepten abzuweichen“, so Bürgermeister Sebastian Kurz.

Auch die aktuellen Belastungen der Gemeinden, die in Deutschland und Österreich sehr ähnlich sind, stehen im Fokus der Podcast-Folge. „Viele Kommunen haben dasselbe Problem – wir können nur gemeinsam Lösungen finden“, betont Kurz. Die Rolle der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert: „Bürgermeister sind seit Jahren Krisenmanager.“ Als entscheidenden Erfolgsfaktor nennt er Kooperation und Austausch: „Der Austausch über Landesgrenzen hinweg ist so hilfreich.“

Gleichzeitig brauche es Reformen und mehr Tempo in der Verwaltung. „Am wichtigsten wäre, Geschwindigkeit reinzubekommen. Wir müssen jeden Tag aufs Neue prüfen: Benötige ich gewisse Formulare tatsächlich?“, sagt Kurz.

Auch Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl unterstreicht die Bedeutung von Vernetzung, Bürokratieabbau und praxisnahen Lösungen für die Zukunft der Gemeinden. Die neue Folge macht deutlich: Mut zu neuen Wegen, weniger Bürokratie und starke Partnerschaften sind entscheidend, um Gemeinden sowohl hierzulande als auch in Deutschland zukunftsfit zu machen.

Die neue Folge von „Amtsgeheimnisse vor Ort“ ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie unter www.gemeindebund.at/podcast verfügbar.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Gemeindebund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright