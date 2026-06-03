Wo Sebastian Kurz noch im Amt ist

Wien (OTS) -

In der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse vor Ort“ spricht Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl mit Sebastian Kurz, Bürgermeister der Gemeinde Aichtal in Baden-Württemberg, über kommunale Herausforderungen, grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch – und eine besondere Namensgeschichte.

„Ich bin der originale Bürgermeister Sebastian Kurz – werde aber immer wieder mit meinem Namensvetter in Österreich verwechselt“, erzählt Kurz im Podcast-Gespräch. Manche Verwechslung habe sogar Vorteile gebracht, berichtet der Aichtaler Bürgermeister mit einem Schmunzeln. Im Mittelpunkt der Folge stehen neben diesen humorvollen Einblicken vor allem konkrete kommunale Lösungen: Kurz berichtet von innovativen Ansätzen in seiner Gemeinde, etwa bei der Finanzierung eines Hallenbads oder der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Durch kreative Konzepte und Eigenleistungen konnten erhebliche Kosten eingespart werden. „Manchmal lohnt es sich, von bestehenden Konzepten abzuweichen“, so Bürgermeister Sebastian Kurz.

Auch die aktuellen Belastungen der Gemeinden, die in Deutschland und Österreich sehr ähnlich sind, stehen im Fokus der Podcast-Folge. „Viele Kommunen haben dasselbe Problem – wir können nur gemeinsam Lösungen finden“, betont Kurz. Die Rolle der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert: „Bürgermeister sind seit Jahren Krisenmanager.“ Als entscheidenden Erfolgsfaktor nennt er Kooperation und Austausch: „Der Austausch über Landesgrenzen hinweg ist so hilfreich.“

Gleichzeitig brauche es Reformen und mehr Tempo in der Verwaltung. „Am wichtigsten wäre, Geschwindigkeit reinzubekommen. Wir müssen jeden Tag aufs Neue prüfen: Benötige ich gewisse Formulare tatsächlich?“, sagt Kurz.

Auch Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl unterstreicht die Bedeutung von Vernetzung, Bürokratieabbau und praxisnahen Lösungen für die Zukunft der Gemeinden. Die neue Folge macht deutlich: Mut zu neuen Wegen, weniger Bürokratie und starke Partnerschaften sind entscheidend, um Gemeinden sowohl hierzulande als auch in Deutschland zukunftsfit zu machen.