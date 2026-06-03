- 03.06.2026, 09:20:03
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Angefahrener Kater in Pfotenhilfe versorgt: Frauerl glücklich
Nach aufgehängten Suchmeldungen auf Facebook entdeckt und gleich abgeholt / Chippflicht gefordert
“Die kürzlich beschlossenen 15 Jahre Übergangsfrist der EU samt Ausnahme für Bauernhofkatzen sind völlig unbrauchbar. Denn der Leidensdruck für Mensch und Tier ist enorm. Jahr für Jahr werden in Tierschutzeinrichtungen wie der Pfotenhilfe tausende Katzen abgegeben, die aufgrund ihres Pflege- und Ernährungszustandes sowie Kastrationsstatuses offensichtlich ein Zuhause haben. Die meisten werden nie abgeholt, weil sie von ihren Haltern nicht gefunden werden, da diese oft nicht wissen, wo sie nach ihnen suchen sollen.”
Glück im Unglück hatten kürzlich ein Kater und sein Frauerl in Salzburg. Er dürfte von einem Auto angefahren worden sein, als er in der Salzburger Rochusgasse nahe der Stieglbrauerei auf der Straße liegend gefunden wurde. Die Tierrettung hat den äußerlich unverletzt wirkenden Kater zunächst zum Tierarzt und dann zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht. Nachdem der Kater leider nicht gechippt war, hat die Pfotenhilfe ihn auf Facebook gepostet.
Und schon am nächsten Tag meldete sich die überglückliche Halterin und holte ihren mittlerweile wieder vollständig genesenen Kater namens Schatzi ab, den sie schon seit mehreren Tagen vermisst hatte und sogar Suchmeldungen in der Umgebung aufgehängt. Schatzi wurde nach der Aufnahmeuntersuchung am Tierschutzhof gegen Parasiten behandelt und gechippt und bei der Abholung gleich auf sein Frauerl registriert, damit man sie zukünftig sofort kontaktieren kann, wenn wieder einmal etwas passiert.
"Schatzi war glücklicherweise nicht schwer verletzt und bei uns gleich wieder auf den Beinen. Mit Chip und Registrierung hätte die Tierrettung vor Ort sein Frauerl eruieren können und die Halterin hätte sich viele Sorgen und Angst um ihn erspart", sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler und fordert einmal mehr eine Chippflicht für alle Katzen, genauso wie bei Hunden:
“Die kürzlich beschlossenen 15 Jahre Übergangsfrist der EU samt Ausnahme für Bauernhofkatzen sind völlig unbrauchbar. Denn der Leidensdruck für Mensch und Tier ist enorm. Jahr für Jahr werden in Tierschutzeinrichtungen wie der Pfotenhilfe tausende Katzen abgegeben, die aufgrund ihres Pflege- und Ernährungszustandes sowie Kastrationsstatuses offensichtlich ein Zuhause haben. Die meisten werden nie abgeholt, weil sie von ihren Haltern nicht gefunden werden, da diese oft nicht wissen, wo sie nach ihnen suchen sollen.”
Rückfragen & Kontakt
Verein PFOTENHILFE
Jürgen Stadler
Telefon: +436648485550
E-Mail: [email protected]
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