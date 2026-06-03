Angefahrener Kater in Pfotenhilfe versorgt: Frauerl glücklich

Salzburg/Lochen (OTS) -

Glück im Unglück hatten kürzlich ein Kater und sein Frauerl in Salzburg. Er dürfte von einem Auto angefahren worden sein, als er in der Salzburger Rochusgasse nahe der Stieglbrauerei auf der Straße liegend gefunden wurde. Die Tierrettung hat den äußerlich unverletzt wirkenden Kater zunächst zum Tierarzt und dann zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht. Nachdem der Kater leider nicht gechippt war, hat die Pfotenhilfe ihn auf Facebook gepostet.

Und schon am nächsten Tag meldete sich die überglückliche Halterin und holte ihren mittlerweile wieder vollständig genesenen Kater namens Schatzi ab, den sie schon seit mehreren Tagen vermisst hatte und sogar Suchmeldungen in der Umgebung aufgehängt. Schatzi wurde nach der Aufnahmeuntersuchung am Tierschutzhof gegen Parasiten behandelt und gechippt und bei der Abholung gleich auf sein Frauerl registriert, damit man sie zukünftig sofort kontaktieren kann, wenn wieder einmal etwas passiert.