Airfryer im AK-Test: Gute Geräte gibt es um weniger als 40 Euro

Linz (OTS) -

Heißluftfritteusen sind eine nützliche Ergänzung in der Küche. Im aktuellen Test der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt sich: Gute Geräte müssen nicht teuer sein. Gleich drei Airfryer teilen sich den Testsieg: der „MasterChef“ von Action um 39,95 Euro sowie die Modelle von Ninja und Tefal, die knapp 60 Euro kosten.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat acht Airfryer einem Praxistest unterzogen. Bewertet wurden Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und Reinigung. Getestet wurden Geräte der Marken Ambiano, Gourmet maxx, MasterChef, Ninja, Silvercrest, Simpex, Tchibo und Tefal. Die Preise lagen zwischen 29,99 und 59,99 Euro, die Leistung lag zwischen 1.000 und 2.000 Watt.

Geeignet für Pommes Frites und Chicken Nuggets

Besonders bei der Zubereitung von Pommes Frites zeigten sich deutliche Unterschiede. Die Modelle von Ambiano, Ninja, Tefal und MasterChef lieferten hervorragende Ergebnisse: außen knusprig, innen weich. Der Airfryer von Tchibo sorgte hingegen nur teilweise für gleichmäßig gegarte Pommes, so waren die Enden knusprig, der Mittelteil blieb jedoch stellenweise weich. Bei Simpex, Gourmet maxx und Silvercrest wurden die Pommes hart und trocken.

Chicken Nuggets wurden in sieben Geräten perfekt gegart. Lediglich beim Modell von Ambiano wurde das Fleisch etwas trocken. Die Panier war bei fünf Geräten schön knusprig, bei Gourmet maxx und Simpex hätte sie krosser ausfallen können. Die Tchibo Mini-Luftfritteuse produzierte eine harte und trockene Kruste.

Neben den Kochergebnissen prüften die Tester:innen auch die Lautstärkenentwicklung während der Nutzung. Diese lag zwischen 52 und 62 Dezibel – das entspricht etwa einer normalen Unterhaltung. Kritik gab es beim Silvercrest-Airfryer, weil Pommes durch den Garkorb fielen, und beim Gourmet maxx-Gerät, da unangenehmer Plastikgeruch entstand.

Positiv fiel die Vielseitigkeit der Produkte auf. Sie können nicht nur frittieren, sondern auch grillen, backen und braten und ersetzen damit oft mehrere Küchengeräte. Bis auf den Airfryer von Tchibo, der händisch zu reinigen ist, sind alle Modelle spülmaschinengeeignet.

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