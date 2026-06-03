  • 03.06.2026, 08:00:53
  • /
  • OTS0009

Greenpeace/BOKU/Seniorenrat: Start von Hitze-Messungen in Wohnungen von älteren Menschen

Besonders Senior:innen von hohen Temperaturen belastet – Ergebnisse Ende August veröffentlicht

Wien (OTS) - 

Die Klimakrise macht den Sommer in Österreich zunehmend zur gesundheitlichen Belastung. Besonders für die ältere Generation können hohe Temperaturen in den eigenen vier Wänden zur Gefahr werden. Greenpeace kündigt daher heute den Start einer neuen Messreihe an: Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) sowie dem Österreichischen Seniorenrat – dem Dachverband der großen Seniorenorganisationen – werden in den kommenden Monaten die Temperaturen in Wohnungen von älteren Menschen in Wien genau dokumentiert. Ziel ist es, erstmals umfassende Daten darüber zu sammeln, wie stark diese Bevölkerungsgruppe in unterschiedlichen Wohnsituationen unter der Sommerhitze leidet.

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich: „Die extremen Hitzewellen der letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Wohnungen für viele Menschen zu riskanten Hitzefallen werden. Seniorinnen und Senioren sind besonders gefährdet, weil der Körper im Alter hohe Temperaturen nicht ausreichend regulieren kann und Vorerkrankungen das Risiko weiter erhöhen. Mit den diesjährigen Messungen wollen wir die tatsächliche Belastung in den Wohnräumen der älteren Generation sichtbar machen.”

Im vergangenen Jahr durchgeführte Messungen von Greenpeace und der BOKU dokumentierten in Wiener Wohnungen und einer Wiener Schule bereits teils gesundheitsgefährdende Temperaturen von über 35 Grad. In diesem Jahr liegt der Fokus spezifisch auf der älteren Bevölkerung, um auf ihre besonderen Bedürfnisse und die gesundheitlichen Risiken in der Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Sensoren der BOKU erfassen dabei über den gesamten Sommer hinweg sowohl die Innenraumtemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen. Die Ergebnisse der diesjährigen Messreihe werden nach Abschluss der Sommermonate im Rahmen einer detaillierten Auswertung präsentiert.

Rückfragen & Kontakt

Marc Dengler
Klima- und Energieexperte
Greenpeace Österreich
Tel: +43 (0) 664 881 722 05
E-Mail: [email protected]

Réka Tercza
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Telefon: +43 664 857 45 98
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Greenpeace

Rückfragen & Kontakt

Marc Dengler
Klima- und Energieexperte
Greenpeace Österreich
Tel: +43 (0) 664 881 722 05
E-Mail: [email protected]

Réka Tercza
Pressesprecherin
Greenpeace Österreich
Telefon: +43 664 857 45 98
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright