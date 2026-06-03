Greenpeace/BOKU/Seniorenrat: Start von Hitze-Messungen in Wohnungen von älteren Menschen

Wien (OTS) -

Die Klimakrise macht den Sommer in Österreich zunehmend zur gesundheitlichen Belastung. Besonders für die ältere Generation können hohe Temperaturen in den eigenen vier Wänden zur Gefahr werden. Greenpeace kündigt daher heute den Start einer neuen Messreihe an: Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) sowie dem Österreichischen Seniorenrat – dem Dachverband der großen Seniorenorganisationen – werden in den kommenden Monaten die Temperaturen in Wohnungen von älteren Menschen in Wien genau dokumentiert. Ziel ist es, erstmals umfassende Daten darüber zu sammeln, wie stark diese Bevölkerungsgruppe in unterschiedlichen Wohnsituationen unter der Sommerhitze leidet.



Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich: „Die extremen Hitzewellen der letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Wohnungen für viele Menschen zu riskanten Hitzefallen werden. Seniorinnen und Senioren sind besonders gefährdet, weil der Körper im Alter hohe Temperaturen nicht ausreichend regulieren kann und Vorerkrankungen das Risiko weiter erhöhen. Mit den diesjährigen Messungen wollen wir die tatsächliche Belastung in den Wohnräumen der älteren Generation sichtbar machen.”



Im vergangenen Jahr durchgeführte Messungen von Greenpeace und der BOKU dokumentierten in Wiener Wohnungen und einer Wiener Schule bereits teils gesundheitsgefährdende Temperaturen von über 35 Grad. In diesem Jahr liegt der Fokus spezifisch auf der älteren Bevölkerung, um auf ihre besonderen Bedürfnisse und die gesundheitlichen Risiken in der Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Sensoren der BOKU erfassen dabei über den gesamten Sommer hinweg sowohl die Innenraumtemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen. Die Ergebnisse der diesjährigen Messreihe werden nach Abschluss der Sommermonate im Rahmen einer detaillierten Auswertung präsentiert.