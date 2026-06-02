  • 02.06.2026, 16:08:32
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  • OTS0171

AVISO: Pressekonferenz zur Deregulierung der Neuen Gentechnik mit Thomas Waitz

Neue Gentechnik ohne Kennzeichnung, ohne Rückverfolgung, mit Patenten

Brüssel (OTS) - 

Das Europäische Parlament stimmt im Juni über ein neues Gentechnikgesetz ab, das die Lebensmittelproduktion in Europa grundlegend verändern wird. Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten haben sich auf eine Regelung geeinigt, die über 90 Prozent aller Pflanzen aus Neuer Gentechnik mit herkömmlich gezüchteten Pflanzen gleichsetzt und damit sämtliche Schutzmaßnahmen wie Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Risikobewertung so gut wie abschafft. Gleichzeitig bleiben diese Pflanzen patentierbar, was die Abhängigkeit europäischer Bäuerinnen, Bauern und Züchterinnen und Züchtern von multinationalen Konzernen massiv verstärken kann. Thomas Waitz, Agrarsprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament, lädt zur Pressekonferenz, um die grüne Position vor der Abstimmung zu erläutern und Fragen zu beantworten.

Wann: 10.06.2026, 15:30 (Dauer ca 45min)
Ort: Europäisches Parlament und Online
Format: vor Ort / hybrid

Anmeldung & Teilnahme: Wir bitten um eine kurze Anmeldung bis zum 08.06. unter [email protected]. Nach der Anmeldung lassen wir Ihnen den Link für die digitale Teilnahme sowie die genaue Adresse für die Vor-Ort-Teilnahme zukommen.

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin Thomas Waitz
Ricarda Pfingstl, BA BA MA
Telefon: +32 470 29 89 17⁩
E-Mail: [email protected]

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