younion: Gratulation zum amaZone Award 2026!

Wien (OTS) -

Das Volkstheater Wien wurde mit dem amaZone Award 2026 in der Kategorie Mittelbetriebe ausgezeichnet. Der vom Verein sprungbrett verliehene Preis würdigt Unternehmen, die junge Frauen* und TIN*-Personen in technischen und handwerklichen Berufen vorbildlich ausbilden und sich nachhaltig für Chancengerechtigkeit und Diversität einsetzen.

Langjähriges Engagement

Die Auszeichnung bestätigt das langjährige Engagement des Volkstheaters für hochwertige Lehrlingsausbildung und die Förderung von Frauen in technischen Berufsfeldern.

Eine besondere Rolle spielt dabei Jennifer Kunis, die 2008 als erste Frau im Volkstheater eine Lehre in der Veranstaltungstechnik absolvierte. Heute ist sie Lehrlingsbeauftragte, Koordinatorin für Arbeitssicherheit sowie Betriebsratsvorsitzende und setzt sich mit großem Engagement für die Ausbildung junger Menschen und die Förderung von Frauen in allen Berufsfeldern des Hauses ein.

„Diese Auszeichnung freut mich ganz besonders, weil sie zeigt, dass Engagement und gezielte Förderung etwas bewirken können. Es ist mir ein großes Anliegen, Frauen in technischen Berufen sichtbar zu machen und sie auf ihrem Ausbildungs- und Berufsweg zu unterstützen. Wenn dadurch mehr junge Frauen den Schritt in technische Berufe wagen, haben wir viel erreicht“, so Kunis.

Role Model

Auf der Urkunde des amaZone Awards wird Jennifer Kunis ausdrücklich als „Ausbilderin Role Model“ gewürdigt. Diese Anerkennung unterstreicht ihren langjährigen Einsatz für Nachwuchsförderung, Chancengleichheit und die Begleitung junger Menschen auf ihrem beruflichen Weg.

Elsbeth Wallnöfer, Hauptgruppenvorsitzende der younion-Kultur- und Sportgewerkschaft: „Es freut mich von ganzem Herzen, dass die herausragende Arbeit von Jennifer auch außerhalb des Volkstheaters anerkannt wird. Wir sind stolz darauf, dass sie sich auch gewerkschaftlich so engagiert. Der Preis ist mehr als verdient.“