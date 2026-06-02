„Über.Medien.Ethik.“ – Spezialfolge mit Heribert Prantl

Wien (OTS) -

Alexander Warzilek, der Geschäftsführer des Presserats, und Golli Marboe, der Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, sprechen in dieser Spezialfolge des Podcasts „Über.Medien Ethik.“ mit Heribert Prantl, einem Doyen der deutschen Presse, über die Zukunft der Medien und wie Journalismus in Zukunft relevant bleiben kann. Er war lange Jahre der Leiter der Ressorts Innenpolitik und Meinung, und er war auch Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung in München – nun ist er dort ständiger Kolumnist. Darüber hinaus hat er zahlreiche Bücher verfasst. Heribert Prantl war heuer Ehrengast beim Concordia-Ball in Wien und aus diesem Anlass auch zu Gast bei „Über.Medien.Ethik“.

Der Podcast ist eine Kooperation des Presserats mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, produziert von Inspiris-Film.

Moderation: Alexander Warzilek und Golli Marboe | Schnitt: Cari Koren | Sprecherin: Iris Haschek.

Die Spezialfolge ist ab sofort auf allen wichtigen Podcast-Plattformen und auch auf der Webseite www.presserat.at verfügbar.