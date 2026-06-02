SPÖ-Lindner: Konversionsfolter verbieten, Blockaden aufgeben, Regierungsprogramm vollständig umsetzen!

Wien (OTS) -

Nach der Debatte über das dringend notwendige Verbot von Konversionsmaßnahmen im heutigen Gleichbehandlungsausschuss des Nationalrats betont der LGBTIQ+ Sprecher der SPÖ, Mario Lindner: „Die Bundesregierung hat sich in ihrem Programm auf ein gesetzliches Verbot von hochgefährlicher Konversionsfolter geeinigt – ganz konkret für ein Verbot von jeder Form dieser Praktik. Dieses Programm hat auch die ÖVP unterschrieben und ich erwarte mir, dass alle drei Koalitionsparteien sich an das Regierungsprogramm halten und dieses Gesetz endlich auf den Weg bringen!“ Gerade im PRIDE-Monat Juni müsse das parteipolitische Taktieren in dieser Frage endlich beendet werden: „Es geht hier um den Schutz von Kindern vor unwissenschaftlichen und hochgefährlichen Praktiken, die von der UNO als Folter bezeichnet und von jedem wissenschaftlichen Fachverband abgelehnt werden. Diese Kinder, die auch in Österreich Opfer dieser Maßnahmen werden, weil sie schwul, lesbisch oder trans* sind, haben unseren Schutz verdient!“ ****

Konkret verweist Lindner auf die Formulierung im Regierungsprogramm: „Verbot von Konversionstherapien aufgrund der sexuellen Orientierung. Einseitige pseudowissenschaftliche Umerziehungen, die auf die Geschlechtsinkongruenz (ICD-11) abzielen, werden untersagt.“ (Schluss) sp/lw