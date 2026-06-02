- 02.06.2026, 12:14:02
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Mehr Väterbeteiligung ist der Schlüssel zu echter Gleichstellung
ÖGB fordert faire Karenzmodelle, Familienarbeitszeit und bessere Kinderbetreuung
„Gleichstellung beginnt zuhause – und braucht endlich faire Arbeitszeitmodelle“, fordert die gf. ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Christa Hörmann. Mehr Väterbeteiligung bei Kinderbetreuung und Karenz sei entscheidend, um Frauen bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Rund die Hälfte aller Frauen in Österreich arbeitet Teilzeit. „Oft nicht freiwillig, sondern weil Kinderbetreuung fehlt und Betreuungsarbeit noch immer überwiegend von Frauen geleistet wird“, sagt die Gewerkschafterin.
Väterbeteiligung entlastet Frauen und stärkt Familien
Ein zentrales Anliegen von ÖGB und Arbeiterkammer ist das Familienarbeitszeitmodell. Arbeiten beide Elternteile 28 bis 32 Stunden pro Woche, erhalten sie jeweils 350 Euro monatlich. „Das schafft Anreize für eine gerechtere Aufteilung der Kinderbetreuung und mehr finanzielle Sicherheit für Familien“, so Hörmann.
Auch bei der Karenz fordert der ÖGB Verbesserungen. Die Karenz und das Kinderbetreuungsgeld sollen bis zum 30. Lebensmonat des Kindes abgesichert werden. Mindestens sechs Monate sollen verpflichtend vom jeweils anderen Elternteil übernommen werden. Zudem fordert der ÖGB, den bisherigen Papamonat zu einem voll bezahlten Bezugsmonat weiterzuentwickeln. „Wer mehr Väterbeteiligung will, muss sie auch ermöglichen“, sagt Hörmann.
Für mehr Gleichstellung fordert der ÖGB außerdem einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag, den Ausbau von Ganztagsschulen und Ferienbetreuung sowie bessere Chancen für Teilzeitbeschäftigte auf den Wechsel in Vollzeit.
„Gleichstellung passiert nicht von allein. Wer will, dass Frauen mehr arbeiten können, muss dafür sorgen, dass Väter mehr Zeit für ihre Kinder haben können“, betont Hörmann.
Die ÖGB-Frauen fordern:
- Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Geburtstag - finanzielle und personelle Ressourcen müssen dabei sichergestellt sein
- Ausbau von Ganztagsschulen und Ferienbetreuung
- Recht auf eine Vollzeitstelle im Unternehmen für Teilzeitbeschäftigte
- Finanzielle Besserstellung von Mehrarbeit in Teilzeit
- Flächendeckender Ausbau der Pflegeangebote
Mehr Info: www.oegb.at/familienarbeitszeit
Über uns:
Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.
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