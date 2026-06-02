  • 02.06.2026, 12:05:02
  • /
  • OTS0124

SPÖ-Herzog zu AK-Wiedereinstiegsmonitoring: „Mehr Väterkarenz stärkt Familien“

AK-Zahlen bestätigen Handlungsbedarf – SPÖ will strukturelle Hürden abbauen

Wien (OTS) - 

„Viele Väter wollen mehr Zeit bei ihren Kindern. Doch viele Unternehmen blockieren hier den Wunsch nach Papamonat und Karenz“, sagt SPÖ-Familiensprecher Bernhard Herzog anlässlich der heutigen Pressekonferenz der Arbeiterkammer zum Wiedereinstiegsmonitoring. Die von der AK präsentierten Zahlen zeigen: Der Anteil der Männer, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, stieg zuletzt auf 18,8 Prozent, doch nur neun Prozent bleiben länger als sechs Monate in Karenz. „Es tut sich was, aber viel zu langsam! Die Zahlen sind ein klarer Auftrag. Wir wollen die Hürden abbauen, die Männer noch immer davon abhalten, in Karenz zu gehen. Familie ist schließlich Teamarbeit“, so Herzog. ****

Die jüngste SPÖ-Umfrage zur Väterkarenz habe bereits gezeigt, dass viele Väter in Karenz gehen wollen, die Familien aber nach wie vor mit finanziellen Unsicherheiten, fehlender Unterstützung und beruflichen Nachteilen konfrontiert sind. Frauen übernehmen so weiterhin den Großteil der unbezahlten Betreuungsarbeit – mit allen finanziellen Risiken für das spätere Leben.

Karenz darf keine Karrierefalle sein – weder für Frauen noch für Männer. Wir brauchen hier ein Umdenken in der Gesellschaft, aber vor allem bei den Unternehmen. Es muss normal sein, dass sowohl Mütter als auch Väter sich eine Auszeit für ihre Kinder nehmen“, so Herzog. Bis Ende des Jahres soll eine Arbeitsgruppe im Familienministerium Maßnahmen erarbeiten, um die Karenz gleichmäßiger zwischen den Eltern aufzuteilen. (Schluss) mf/eg/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright