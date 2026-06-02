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Einladung zum Online-Pressegespräch der Sigmund Freud Privatuniversität: Neue Eigentümerstruktur der SFU
HEUTE, Dienstag, 2. Juni 2026, 14:00 Uhr
Wie soeben bekanntgegeben wurde (Presseaussendung: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260602_OTS0108/sigmund-freud-privatuniversitaet-stellt-weichen-fuer-naechste-entwicklungsphase), erhält die Betriebsgesellschaft der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) mit dem auf Beteiligungen im Hochschul-, Bildungs- und Technologiesektor spezialisierten, britischen Investmenthaus Oakley Capital einen neuen Eigentümer. Die akademische Unabhängigkeit der SFU als österreichische Gesundheitsuniversität bleibt dabei weiter vollumfänglich gewährleistet.
Zur Kurzpräsentation und um Ihnen die Möglichkeit zu geben, dazu Fragen zu stellen, laden wir Sie kurzfristig zu einem Online-Pressegespräch ein.
Datum: Heute, Dienstag, 2. Juni 2026
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort: Online-Pressegespräch / MS TEAMS
Ihre Gesprächspartner:
- Johannes Pollak, Rektor der Sigmund Freud Privatuniversität
- Kevin Lynch, Managing Director von „Skilled Education“ (OCG Skilled Education Holding GmbH), der österreichischen Beteiligungsgesellschaft von Oakley Capital
Bitte um kurze Rückmeldung, wenn Sie daran teilnehmen möchten. Den Link (MS Teams) zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle Sigmund Freud PrivatUniversität Wien (SFU)
Harald Trautsch, MSc, MBA
Telefon: +43 664 3657446
E-Mail: [email protected]
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