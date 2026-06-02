Sigmund Freud Privatuniversität stellt Weichen für nächste Entwicklungsphase

Wien / London (OTS) -

Neue Eigentümerstruktur stärkt die SFU als österreichische Gesundheitsuniversität. Das renommierte britische Investmenthaus Oakley Capital übernimmt die Betriebsgesellschaft der SFU. Für den Erwerb der SFU wurde von Oakley eine österreichische Beteiligungsgesellschaft (OCG Skilled Education Holding GmbH / „Skilled Education“) gegründet. Umgesetzt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe internationaler Bildungs- und Hochschul-Experten unter der Leitung von Kevin Lynch, der als Managing Director der österreichischen Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft fungieren wird.

SFU-Rektor Johannes Pollak sieht in der neuen Eigentümerschaft und der damit verbundenen verstärkten internationalen Vernetzung große Chancen – sowohl für die Studierenden als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung und Lehre sowie für die Partner der SFU. Gleichzeitig betont er die weiterhin gewährleistete akademische Eigenständigkeit der SFU.

Um Medienvertretern die Möglichkeit für Fragen zu geben, findet HEUTE, Dienstag, 2. Juni 2026, 14:00 Uhr, ein Online-Pressegespräch statt. Den Link (MS Teams) zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung unter: [email protected], Tel.: +43 660 88730943.

Die Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU, www.sfu.ac.at) stellt die Weichen für ihre nächste Entwicklungsphase. Das auf Beteiligungen im Hochschul-, Bildungs- und Technologiesektor spezialisierte, britische Investmenthaus Oakley Capital (www.oakleycapital.com/our-focus/sectors/education/) investiert in Österreich und übernimmt die Betriebsgesellschaft der SFU. Umgesetzt wurde das Projekt von Oakley in Zusammenarbeit mit einer internationalen Expertengruppe unter der Leitung von Kevin Lynch, die auf die Weiterentwicklung privater Universitäten und Hochschulen spezialisiert ist.

Konkret geplant sind ein weiterer Ausbau des Studienangebots am Standort Wien, Kooperationen mit anderen Hochschulen sowie Investitionen in Digitalisierung, Forschung und innovative Lehrformate. Diese Schritte sollen die bestehende akademische Qualität der SFU stärken und ihre Rolle im österreichischen Gesundheits- und Hochschulsystem weiter ausbauen.

Der Rektor der SFU, Univ.-Prof. Dr. Johannes Pollak, sieht in der neuen Eigentümerstruktur einen wichtigen Schritt zur langfristigen Absicherung der Universität: " Die neue Eigentümerstruktur eröffnet der SFU zusätzliche Möglichkeiten für Internationalisierung, Digitalisierung und Weiterentwicklung. Diese werden wir zielgerichtet in jenen Bereichen nutzen, wo sie die Qualität der Universität stärken und unserem Auftrag als Gesundheitsuniversität dienen. Für mich als Rektor und auch für die neuen Eigentümer steht außer Frage: Die SFU bleibt weiterhin eine eigenständige österreichische Universität mit einem klaren akademischen und gesellschaftlichen Auftrag. Im Mittelpunkt stehen auch in Zukunft unsere Studierenden, Lehrenden, Forschenden, Mitarbeitenden und Partner sowie unsere Verantwortung in Lehre, Forschung und Versorgung. “

Die 2005 in Wien gegründete SFU ist heute mit über 6.000 Studierenden die größte Privatuniversität Österreichs. Sie verfügt über Fakultäten für Medizin, Psychologie, Psychotherapiewissenschaft und Rechtswissenschaften und ist an mehreren europäischen Standorten tätig. Unter dem Leitmotiv "lehren.forschen.versorgen." verbindet die Universität akademische Ausbildung, wissenschaftliche Forschung und gesellschaftliche Verantwortung – unter anderem durch eigene Ambulanzen und klinische Einrichtungen im Bereich der psychischen Gesundheit und Zahnmedizin.

Die Betriebsgesellschaft der SFU stand bisher im Eigentum der Gründer der Universität: Univ.-Prof. Dr. Alfred Pritz, Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl und Mag. Dr. Heinz Laubreuter. Gemeinsam gründeten sie die Privatuniversität vor über 20 Jahren mit dem Ziel, die Psychotherapie wissenschaftlich und akademisch breit zu verankern. Bereits 2025 hatten die Gründer und der Universitätsrat die akademische Leitung an ein neues Rektoratsteam unter der Leitung von Johannes Pollak übertragen. Mit der neuen Eigentümerstruktur folgt nun der nächste Schritt, um die SFU auch über die Gründergeneration hinaus nachhaltig abzusichern.

Der Gründungsrektor der SFU, Univ.-Prof. Dr. Alfred Pritz, erklärt: " Die SFU wurde von uns als engagierte Einzelpersonen mit der Vision gegründet, Forschung und Lehre auf höchstem Niveau zu ermöglichen und der Psychotherapie eine akademische Homebase in Wien, der Heimatstadt Sigmund Freuds, zu geben. Aus dieser Vision ist eine Universität entstanden, die heute für den Medizinstandort Wien, für Österreich und für viele Partner im Gesundheitswesen von großer Bedeutung ist. Mit den neuen Eigentümern kann diese Entwicklung institutionell fortgeschrieben werden. Besonders wichtig ist mir, dass die SFU ihren akademischen Auftrag, ihre Eigenständigkeit und ihre Verantwortung gegenüber Studierenden, Mitarbeitenden und Partnern weiterführt. "

Für die SFU stehen dabei Kontinuität, akademische Qualität und ihr gesellschaftlicher Auftrag im Mittelpunkt. Lehre, Forschung und Versorgung bleiben die zentralen Säulen der Universität. Für Studierende, Lehrende, Forschende, Mitarbeitende sowie private und öffentliche Partner ergeben sich durch die neue Eigentümerstruktur keine Veränderungen im Studien- und Universitätsalltag. Die akademische Autonomie der SFU bleibt vollständig gewahrt.

Internationale Erfahrung für die nächste Entwicklungsphase

Oakley Capital hat sich seit 2002 als eines der ersten international tätigen Investmenthäuser – mittels Beteiligungen und auch mit umfassendem gemeinnützigem Engagement – auf die Wachstumsförderung von Bildungseinrichtungen und digitalen Lernplattformen spezialisiert. Oakley verfügt aktuell weltweit über nunmehr acht Beteiligungen im Bildungssektor, von der Elementarbildung bis zum akademischen Hochschulbereich, und wurde bereits zwei Mal international als „EducationInvestor of the Year“ ausgezeichnet. Das „Skilled Education“-Team bringt in Partnerschaft mit Oakley umfassende praktische Erfahrung im Ausbau und Betrieb akademischer Einrichtungen ein und wird die SFU insbesondere bei der Internationalisierung und beim Einsatz von digitalen Lern- und Forschungsumgebungen unterstützen.

Kevin Lynch, Managing Director von Skilled Education, der neuen Betriebs- und Eigentümergesellschaft der SFU (OCG Skilled Education Holding GmbH): " Die SFU ist eine anerkannte akademische Institution mit einer starken wissenschaftlichen Identität, einem klaren Profil als Gesundheitsuniversität und einer wichtigen Rolle in Wien und Österreich. Wir freuen uns über das Vertrauen der Gründer und sehen unsere Aufgabe darin, die SFU gemeinsam mit Oakley Capital in ihrer nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen – gemeinsam mit dem Rektorat, den Fakultäten, den Mitarbeitenden und den bestehenden Partnern der Universität. "

Lynch weiter: " Gemeinsam werden wir unsere internationale Erfahrung dort einbringen, wo sie der akademischen Qualität, der Forschung, der Lehre und den Studierenden der SFU zugutekommt. Die Eigenständigkeit der Universität und ihre akademische Verantwortung sind dabei zentrale Voraussetzungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung. "

Rektor Johannes Pollak betont, dass die SFU ihre inhaltlichen Stärken aktiv in die internationale Kooperation einbringt: " Die SFU verfügt über international einzigartige Wissenschafts- und Forschungsangebote, ein hervorragendes Ausbildungs- und Partnernetzwerk und eine besondere Verantwortung im Bereich der psychischen Gesundheit. Diese Stärken werden wir weiter ausbauen. Entscheidend ist, dass die SFU auch in Zukunft nach akademischen Qualitätskriterien geführt wird – mit klarem Blick auf Studierende, Forschung, Versorgung und gesellschaftliche Wirkung. "

Das Closing der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragspartnern Stillschweigen vereinbart.

Über die SFU

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte Privatuniversität Österreichs und als umfassende Gesundheitsuniversität international an mehreren europäischen Standorten vertreten. Derzeit sind über 6.000 Studierende in den Fakultäten Medizin, Psychologie, Psychotherapiewissenschaft und Rechtswissenschaften eingeschrieben. Unter dem Motto "lehren.forschen.versorgen." steht die SFU für Exzellenz in Lehre und Forschung sowie für gesellschaftliche Verantwortung. Mit eigenen Ambulanzen und klinischen Einrichtungen im Bereich der psychischen Gesundheit und Zahnmedizin nimmt die SFU eine wichtige Position in der Versorgung in Wien ein. Infos unter www.sfu.ac.at

Über Oakley Capital

Oakley Capital mit Sitz in London wurde 2002 durch den britischen Unternehmer Peter Dubens als Vermögensverwaltungsgruppe, die Private Equity und Venture Capital umfasst, gegründet. Das Unternehmen verfügt heute über Büros in London, Luxemburg, München und Mailand. Oakley bietet Unternehmen und Institutionen in den vier Kernsektoren Technologie-, Verbraucher-, Bildungs- und Unternehmensdienstleistungen Partnerschaften an. Seit Gründung hat die Gesellschaft in 11 Ländern investiert und dabei mehr als 150 Transaktionen erfolgreich begleitet. Oakley verfügt über Beteiligungen im Bildungssektor, von der Elementarbildung bis zum akademischen Hochschulbereich, und wurde bereits zwei Mal (2019 und 2021) international als „EducationInvestor of the Year“ ausgezeichnet. Infos unter www.oakleycapital.com



Über „Skilled Education“ – OCG Skilled Education Holding GmbH

Für den Erwerb der Betriebsgesellschaft der SFU wurde von Oakley Capital die österreichische Beteiligungsgesellschaft „OCG Skilled Education Holding GmbH“, kurz „Skilled Education“, gegründet. Geführt wird diese von einer Gruppe internationaler Bildungs- und Hochschul-Experten unter der Leitung des erfahrenen Hochschulmanagers Kevin Lynch, der als Managing Director der Beteiligungsgesellschaft fungiert. Das Expertenteam von „Skilled Education“ ist auf die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung privater Universitäten und Hochschulen spezialisiert. In die neue Eigentümergesellschaft der SFU bringt es insbesondere Expertise zu Hochschulmanagement, digitalen Lernumgebungen, Internationalisierung und modernen universitären Strukturen ein. Infos unter www.skillededucation.at