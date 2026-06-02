  • 02.06.2026, 11:48:32
  • /
  • OTS0113

Gerstl/Hanger: FPÖ gefordert, sich endlich klar von rechtsextremen Kreisen zu distanzieren

Parlament als Herzstück unserer Demokratie vor Extremismus schützen

Wien (OTS) - 

Die erfolgte Klarstellung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) steht den Aussagen von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz diametral entgegen. Während Rosenkranz den Eindruck erwecken wollte, es gebe keinerlei Sicherheitsbedenken, hält der Staatsschutz ausdrücklich fest, dass ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung mit Zugang zu klassifizierten Informationen ein Sicherheitsrisiko darstellen können.

„Die Aussagen von Rosenkranz zeigen, dass es bei der FPÖ kein Problembewusstsein gibt. Denn der Verfassungsschutz hält fest, dass mindestens vier ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) als parlamentarische Mitarbeiter – wenig verwunderlich in Diensten von Abgeordneten der FPÖ – tätig sind. Wer jetzt behauptet, es gebe überhaupt kein Problem, ignoriert damit die Notwendigkeit, das Parlament als Herzstück unserer Demokratie vor extremistischer Unterwanderung zu schützen“, stellen die ÖVP-Abgeordneten Wolfgang Gerstl, ÖVP-Verfassungssprecher, und Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss, klar.

Gerstl weiter: „Wenn ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung als parlamentarische Mitarbeiter im FPÖ-Umfeld tätig sind und der Verfassungsschutz darin ein grundsätzliches Sicherheitsrisiko sieht, gilt es, unsere demokratischen Institutionen mit den bestmöglichen Sicherheitsstandards zu schützen. Das ist auch die Verantwortung der FPÖ als größte Parlamentsfraktion.“

Hanger ergänzt: „Die Freiheitlichen sind dringend gefordert, endlich einen klaren Schnitt zu machen und sich von rechtsextremen Kreisen zu distanzieren. Das ist ihre staatspolitische Verantwortung, die sowohl Präsident Rosenkranz als auch FPÖ-Chef Kickl wahrzunehmen haben. Und dazu gehört es auch, nicht ihr ureigenstes Problem mit gewissen Kreisen zum Problem aller zu machen – sondern sich ein für alle Mal zu distanzieren.“

Die beiden Mandatare der Volkspartei abschließend: „Es sollte selbstverständlich sein, dass ALLE politischen Parteien ein Interesse daran haben, die Einrichtungen unseres Staates und unserer Demokratie zu schützen.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright