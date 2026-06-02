  • 02.06.2026, 11:37:02
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SPÖ-Schatz: Frauen vor Deepfakes und digitaler Gewalt schützen

SPÖ, ÖVP und NEOS für klare Regeln gegen Missbrauch im Netz

Wien (OTS) - 

„Sexualisierte Deepfakes sind ein Angriff auf die Würde von Frauen und eindeutig eine Form von Gewalt an Frauen“, betont SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz im heutigen Gleichbehandlungsausschuss. „Sie werden ohne Zustimmung erstellt und können das Leben der Betroffenen zerstören.“ Mit einem gemeinsamen Antrag von SPÖ, ÖVP und NEOS bekennen sich die Regierungsparteien dazu, die Gesetze zu prüfen und zu verschärfen. Ziel ist es, Lücken zu schließen und Deepfakes zu bestrafen. ****

„Immer häufiger werden Frauen durch täuschend echte, gefälschte Bilder und Videos bloßgestellt, beschämt oder bedroht. Das ist keine harmlose Technik. Das ist digitale Gewalt, die echten Folgen für die Betroffenen hat: Angst, Scham, Rückzug aus der Öffentlichkeit“, so Schatz.

„Niemand darf im Netz entmenschlicht werden. Frauen haben das Recht, sicher zu sein – auch online“, betont Schatz. Auch die EU macht klar: Nicht einvernehmliche Deepfakes sind Gewalt gegen Frauen und müssen bekämpft und die Täter zur Verantwortung gezogen werden“, so Schatz abschließend. (Schluss) ff

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