„Stoppt den Österreich-Aufschlag“ – Pensionistenverband Österreichs übergibt Unterschriftenlisten

Wien (OTS) -

Preisunterschiede von bis zu 129 Prozent! Wer in Österreichs Supermärkten und Drogerien einkauft, zahlt viel mehr als in Deutschland. Der Pensionistenverband Österreichs fordert, dass dieser Österreich-Aufschlag auf nationaler und europäischer Ebene bekämpft werden muss. Um dieser Forderung noch mehr Gewicht zu verleihen, startete der PVÖ die Unterschriften-Aktion „Stoppt den Österreich-Aufschlag“, bei der insgesamt rund 30.000 Pensionistinnen und Pensionisten unterschrieben haben. Diese Unterschriften-Listen wurden, gemeinsam mit den Forderungen der älteren Generation für leistbare Preise in den Drogerien und Supermärkten, heute von PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer und PVÖ-Generalsekretär Christian Rösner-El-Heliebi an Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz übergeben. ****

Fast doppelt so teuer wie in Deutschland

„Österreichs Pensionistinnen und Pensionisten leiden unter der Teuerung. Die Preise für Lebensmittel, Drogeriewaren und Dinge des täglichen Bedarfs scheinen gefühlt täglich höher zu werden. Dazu kommt, dass die gleichen Produkte in Österreich teilweise fast doppelt so teuer sind wie in Deutschland. Dieser Teuerung und dem Österreich-Aufschlag müssen auf nationaler und europäischer Ebene der Kampf angesagt werden“, betont PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. Der Österreichische Seniorenrat hat bereits während der Regierungsverhandlungen ein Forderungspapier an die Regierung übergeben und darin wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung und den Österreich-Aufschlag gefordert. „Mit dieser Unterschriften-Aktion möchten wir unserer Forderung noch mehr Gewicht verleihen“, unterstreicht PVÖ-Generalsekretär Christian Rösner El-Heliebi.

Unterstützung zugesagt

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig sicherte bei der Übergabe der Unterschriften ihre Unterstützung für diese wichtigen Forderungen zu und betonte: „Die Einkäufe haben sich im Schnitt um bis zu 50 Prozent verteuert. Das belastet besonders Personen mit kleineren Einkommen besonders stark. Und dazu zählen viele Pensionistinnen und Pensionisten. Ich trete für mehr Transparenz bei den Preisauszeichnungen, wirksame Maßnahmen gegen die Shrinkflation sowie höhere Strafen bei Verstößen durch die Händler ein. Zudem versteht niemand die hohen Aufschläge im Vergleich zu Deutschland. Hier braucht es eine europäische Lösung!“ (Schluss)