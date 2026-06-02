Inflation bleibt Belastung - ÖGB pocht auf Preiseingriffe

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichte Schnellschätzung von Statistik Austria für Mai macht deutlich, dass die Teuerung für viele Arbeitnehmer:innen und Pendler:innen weiter spürbar bleibt. „Die Preise gehen nicht von selbst zurück – und bei Energie und Mobilität sehen wir besonders deutlich, wie schnell Belastungen im Alltag ankommen. Wenn Treibstoff und Heizöl die Teuerung antreiben, dann braucht es wirksame Eingriffe statt halbherziger Korrekturen", sagt Helene Schuberth, Bundesgeschäftsführerin des ÖGB.

Abschwächen der Spritpreisbremse unverantwortlich

Der ÖGB kritisiert die Abschwächung der Spritpreisbremse durch das Wegfallen der wichtigen Margenregelung und fordert eine sofortige Nachschärfung. Statistik Austria hielt bereits für April fest, dass die im April 2026 eingeführte Spritpreisbremse Benzin und Diesel um bis zu 10 Cent pro Liter verbilligte und damit die Inflation messbar dämpfte. „Dass ein Instrument mit nachweisbarer Wirkung ausgerechnet in einer Phase abgeschwächt wird, in der viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen, ist wirtschaftspolitisch das falsche Signal. Wer täglich zur Arbeit fahren muss, braucht echte Entlastung und keine ausgedünnte Restlösung", so Schuberth.

„Statt einer wirksamen Entlastung bleibt Pendler:innen und Arbeitnehmer:innen künftig nur noch eine superschwache Variante – und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele Haushalte nach wie vor unter hohen Kraftstoffpreisen leiden", kritisiert Schuberth. Für den ÖGB ist das nicht nachvollziehbar.

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Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.