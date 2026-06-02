Fast 13.000 Bewerber*innen: erneut Rekord-Registrierungszahlen für WU-Bachelorstudien

Wien (OTS) -

Auch 2026 verzeichnet die WU Wirtschaftsuniversität Wien Rekordwerte bei den Registrierungen für ihre drei Bachelorstudien. Insgesamt sind fast 13.000 Personen zu den Ende Juni und Anfang Juli stattfindenden Aufnahmeprüfungen zugelassen. Das Interesse an einem Studium an der WU bleibt damit ungebrochen und steigt weiter an.

Zur Aufnahmeprüfung für das Studium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO), für das 2.703 Plätze zur Verfügung stehen, sind dieses Jahr rund 6.370 Personen antrittsberechtigt. Auch für das englischsprachige Bachelorstudium Business and Economics (BBE) ist die Nachfrage weiterhin hoch: Fast 3.900 Bewerber*innen wollen an der Aufnahmeprüfung teilnehmen. Damit kommen rund 16 Bewerber*innen auf einen der 240 verfügbaren Studienplätze. Ein Studienplatz im BBE-Programm zählt somit zu den gefragtesten in Österreich. Eine weitere Steigerung in der Nachfrage verzeichnet auch das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht (WIRE). Das Studium, das eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung mit einem Jus-Studium verbindet, bietet 870 Plätze. Knapp 2.600 Personen möchten an der Aufnahmeprüfung teilnehmen. Bereits im Vorjahr wurden Rekordwerte erreicht. Diese werden 2026 nochmals deutlich übertroffen. WU-Rektor Rupert Sausgruber sagt dazu: „Die erneut gestiegenen Anmeldezahlen sind ein sehr starkes Signal und zeigen, wie attraktiv die WU aufgrund ihres Angebots und ihrer Qualität für Studieninteressierte ist.“

WU bietet gemeinsame Vorbereitungstage auf die Aufnahmeprüfungen

Alle Aufnahmeprüfungen für die drei Bachelorstudien finden 2026 in Präsenz statt. Sie werden am 30. Juni 2026 (WISO und BBE) und am 1. Juli 2026 (Wirtschaftsrecht) im Vienna Congress & Convention Center (ehemals Messe Wien) abgehalten.

Zur Vorbereitung bietet die WU umfassende Unterstützungsangebote an. So werden die Bewerber*innen u.a. Ende Juni zu Vorbereitungstagen mit gemeinsamen Lernmöglichkeiten, Workshops und Campusführungen an die WU eingeladen. Ziel ist es, den Studieninteressierten bestmögliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Vorbereitung zu bieten. „Uns ist es ein großes Anliegen, Studieninteressierte bereits vor Studienbeginn bestmöglich zu begleiten. Mit unseren Informations- und Vorbereitungsangeboten möchten wir sicherstellen, dass alle Bewerber*innen gut vorbereitet in das Aufnahmeverfahren gehen und ihre besten Leistungen abrufen können“, betont Rektor Sausgruber.

Vorbereitungstage 2026

27. Juni und 29. Juni 2026 für WISO und BBE

26. bis 28. Juni 2026 für WIRE

Aufnahmeprüfungen 2026