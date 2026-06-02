  • 02.06.2026, 10:02:02
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Land&Forst Betriebe Österreich gratulieren LK-Präsident Josef Moosbrugger zur Wiederwahl

Wien (OTS) - 

Wir gratulieren Josef Moosbrugger sehr herzlich zur Wiederwahl und bedanken uns für die gute, konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit in der vergangenen Periode. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht die Land- und Forstwirtschaft starke Stimmen, klare Positionen und ein gemeinsames Eintreten für praxistaugliche Rahmenbedingungen, die heimischen Betriebe und den ländlichen Raum“, betont Konrad Mylius, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sehen in der Landwirtschaftskammer einen wichtigen Partner, wenn es darum geht, tragfähige Rahmenbedingungen für die heimischen Betriebe zu sichern und die Anliegen der Land- und Forstwirtschaft mit Nachdruck zu vertreten. Themen wie Versorgungssicherheit, Klimawandelanpassung, nachhaltige Bewirtschaftung, Bürokratieabbau und die Stärkung des Eigentums werden auch in der kommenden Periode zentrale gemeinsame Anliegen bleiben.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit und wünschen Josef Moosbrugger für die neue Periode alles Gute sowie weiterhin viel Erfolg bei der Vertretung der Interessen der Bäuerinnen und Bauern“, so Mylius abschließend.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen mehr als ein Viertel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.

Rückfragen & Kontakt

Land&Forst Betriebe Österreich
Paula Mayrhofer, Msc
Telefon: +43 664 1491615
E-Mail: [email protected]
Website: https://landforstbetriebe.at/

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