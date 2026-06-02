Vom Hype zur Schlüsselkompetenz: FH Technikum Wien richtet AI-Studium neu aus

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz verändert alle Branchen – von Industrie und Gesundheitswesen über Mobilität und Energie bis hin zu Verwaltung, Forschung und Kommunikation. Entsprechend stark wächst der Bedarf an Expert*innen, die AI-Systeme nicht nur einsetzen, sondern auch technisch verstehen, kritisch bewerten und verantwortungsvoll (weiter-)entwickeln können. Die FH Technikum Wien reagiert auf diese Entwicklung mit der Neuakkreditierung ihres englischsprachigen Masterstudiengangs Artificial Intelligence & Data Science. Der Master besteht bereits seit 2020 und wurde nun mit einem vollständig neu entwickelten Curriculum konsequent an die aktuellen Anforderungen von Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft angepasst.

Verstehen und Anwenden

Das neue Curriculum verbindet fundiertes algorithmisches Verständnis mit praxisnaher Anwendung. Studierende beschäftigen sich unter anderem mit Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Computer Vision, MLOps, Big Data Analytics, AI Ethics, AI Agents, AI Law sowie erklärbarer und vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz. Praxisorientierte Projekte und reale Anwendungsfälle bleiben zentrale Bestandteile des Studiums.

“Künstliche Intelligenz und datengetriebene Technologien entwickeln sich rasant weiter. Mit dem neu entwickelten Curriculum schaffen wir ein Studienangebot, das fachlich in die Tiefe geht und gleichzeitig stark anwendungsorientiert bleibt”, sagt Bernhard Knapp, Studiengangsleiter des Masters Artificial Intelligence & Data Science an der FH Technikum Wien. “Unsere Absolvent*innen sollen AI-Systeme nicht nur anwenden, sondern in der Tiefe verstehen, kritisch einordnen und verantwortungsvoll gestalten und implementieren können.”

“Der Master-Studiengang trägt seit Jahren dazu bei, praxistaugliche Expertise im Bereich Künstlicher Intelligenz in Österreich aufzubauen,” sagt Sylvia Geyer, Rektorin der FH Technikum Wien. ”Nun erhält er ein Update mit Blick auf die neuesten Entwicklungen."

Berufsbegleitend zum KI-Master

Der Master richtet sich an Personen mit technischem oder analytischem Hintergrund, die ihre Expertise in künstlicher Intelligenz, Machine Learning und datengetriebenen Technologien vertiefen möchten. Das Studium wird in Abendform angeboten und lässt sich demnach sehr gut berufsbegleitend absolvieren. Nach vier Semestern schließen die Studierenden mit dem akademischen Grad Master of Science, MSc ab.

Bewerbungen für Bewerber*innen innerhalb der EU sind noch bis 30. Juni 2026 möglich. Der Studienstart ist für September 2026 vorgesehen.

Eckdaten zum Studium

Studiengang: Master Artificial Intelligence & Data Science

Abschluss: Master of Science, MSc

Dauer: 4 Semester

Organisationsform: Abendform

Unterrichtssprache: Englisch

Studienplätze: 60

Studienstart: September 2026

Bewerbungsfrist für Bewerber*innen innerhalb der EU: 30. Juni 2026

Druckfähiges Bildmaterial zur FH Technikum Wien: https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df