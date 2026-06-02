- 02.06.2026, 09:40:02
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Einladung zur Pressekonferenz: „Signal gegen weibliche Genitalverstümmelung“, morgen, 9 Uhr
Mit der Konferenz gegen FGM/C setzen ÖÄK, die FGM/C-Koordinationsstelle und Terre des Femmes Österreich ein klares Signal für den Schutz von Mädchen und Frauen.
Mit der Konferenz gegen FGM/C Ending FGM/C – What works? setzen die Österreichische Ärztekammer, die FGM/C-Koordinationsstelle und Terre des Femmes Österreich ein klares Signal gegen weibliche Genitalverstümmelung und für den Schutz von Mädchen und Frauen. Die Konferenz bringt zum ersten Mal Expertinnen und Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen. Ziel ist es, die Versorgung sowie die strukturelle Zusammenarbeit und Prävention im Sinne betroffener Frauen und gefährdeter Mädchen zu stärken.
Die Österreichische Ärztekammer lädt im Vorfeld zur Fachkonferenz zu einer Pressekonferenz ein. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Teilnehmer:
Dr. Harald Schlögel
1. Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer
Claudia Bauer
Bundesministerin für Europa, Integration und Familie
Mag.a Hilde Wolf, MBA
Leitung FGM/C Koordinationsstelle und Leitung FEM Süd
Pressekonferenz: „Signal gegen weibliche Genitalverstümmelung“
Datum: 03.06.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4 Weihburggasse 10-12, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sophie Niedenzu, MSc
Telefon: 01/51406-3316
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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