  • 02.06.2026, 09:39:32
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REMINDER: WKÖ-Pressegespräch: Österreichs Friseur:innen und Stylist:innen – Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr

Dringender Appell an die Bundesregierung: Aktuelle Zahlen zeigen Handlungsbedarf – Daten, Fakten, Forderungen

Wien (OTS) - 

Die Bundesinnung der Friseur:innen & Stylist:innen in Österreich lädt zum Pressegespräch über die gegenwärtige Lage der Branche, Rahmenbedingungen und daraus abgeleitete Forderungen. Zudem werden topaktuelle Ergebnisse einer market-Umfrage präsentiert.

Wann: Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr

Wo: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, DMC-Pressefoyer (Zwischengeschoß C1)

Ihre Gesprächspartner:

  • Mst. KommR Wolfgang Eder, Bundesinnungsmeister Stylist:innen und Friseure
  • Mag. Stefan Jenewein, Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung KG
  • Dr. David Pfarrhofer, Vorstand market-Institut

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis spätestens Dienstag, 2. Juni unter: [email protected]

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Telefon: T 0590 900 – 4462
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