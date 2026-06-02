REMINDER: WKÖ-Pressegespräch: Österreichs Friseur:innen und Stylist:innen – Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr

Wien (OTS) -

Die Bundesinnung der Friseur:innen & Stylist:innen in Österreich lädt zum Pressegespräch über die gegenwärtige Lage der Branche, Rahmenbedingungen und daraus abgeleitete Forderungen. Zudem werden topaktuelle Ergebnisse einer market-Umfrage präsentiert.

Wann : Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr

Wo : WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, DMC-Pressefoyer (Zwischengeschoß C1)

Ihre Gesprächspartner:

Mst. KommR Wolfgang Eder , Bundesinnungsmeister Stylist:innen und Friseure

, Bundesinnungsmeister Stylist:innen und Friseure Mag. Stefan Jenewein , Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung KG

, Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung KG Dr. David Pfarrhofer, Vorstand market-Institut

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis spätestens Dienstag, 2. Juni unter: [email protected]