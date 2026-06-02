- 02.06.2026, 09:39:32
- /
- OTS0053
REMINDER: WKÖ-Pressegespräch: Österreichs Friseur:innen und Stylist:innen – Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr
Dringender Appell an die Bundesregierung: Aktuelle Zahlen zeigen Handlungsbedarf – Daten, Fakten, Forderungen
Die Bundesinnung der Friseur:innen & Stylist:innen in Österreich lädt zum Pressegespräch über die gegenwärtige Lage der Branche, Rahmenbedingungen und daraus abgeleitete Forderungen. Zudem werden topaktuelle Ergebnisse einer market-Umfrage präsentiert.
Wann: Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr
Wo: WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, DMC-Pressefoyer (Zwischengeschoß C1)
Ihre Gesprächspartner:
- Mst. KommR Wolfgang Eder, Bundesinnungsmeister Stylist:innen und Friseure
- Mag. Stefan Jenewein, Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung KG
- Dr. David Pfarrhofer, Vorstand market-Institut
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis spätestens Dienstag, 2. Juni unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK