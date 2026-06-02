Brandweiner: Expertenempfehlungen richtige Grundlage für Reform des Zivildienstes

Wien (OTS) -

“Mit dem empfohlenen Modell ‘Österreich Plus’, das die Verlängerung des Zivildienstes auf zwölf Monate beinhaltet, sowie 49 weiteren konkreten Verbesserungsvorschlägen liegt eine fundierte Grundlage für die Weiterentwicklung des Zivildienstes auf dem Tisch. Darauf sollte die Politik aufbauen”, betont ÖVP-Zivildienstsprecher Lukas Brandweiner.

“Das SPÖ-Modell ignoriert die Arbeit der Experten und setzt auf einen parteipolitisch motivierten Sonderweg. Der sogenannte Kompromissvorschlag widerspricht der einstimmigen Empfehlung der Wehrdienstkommission. Wenn eine breit aufgestellte Expertenkommission nach intensiver Beratung zu einer klaren Empfehlung kommt, sollte die Politik dieser folgen und nicht aus parteipolitischen Gründen davon abweichen”, so der Nationalratsabgeordnete der Volkspartei weiter. Zudem würde dieser vorgeschlagene Weg jene Einrichtungen zusätzlich belasten, die bereits heute unverzichtbare Leistungen in den Bereichen Rettungswesen, Krankenanstalten, Altenbetreuung sowie Sozial- und Behindertenhilfe erbringen.

“Der Zivildienst hat einen fundamental anderen Charakter als der Wehrdienst. Er stützt sich auf rund 1.500 Trägereinrichtungen, die Zivildiener österreichweit in etwa 3.000 Einsatzstellen einsetzen. Rund 85 Prozent der Zivildiener sind im Rettungsdienst, in der Sozial- und Behindertenhilfe, in der Altenbetreuung sowie in Krankenanstalten tätig und damit direkt in die zivile Sicherheitsinfrastruktur Österreichs eingebunden. In diesen Einrichtungen finden Krisenübungen bereits laufend und regelmäßig statt”, erklärt Brandweiner.

“Der besondere Wert des Zivildienstes liegt darin, dass viele junge Menschen nach ihrem Dienst aus Überzeugung ehrenamtlich oder hauptamtlich in diesen Bereichen tätig bleiben und damit langfristig Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen”, so Brandweiner abschließend. (Schluss)