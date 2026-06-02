HV Consumer Check | Fußball-WM: Jede:r zweite Österreicher:in schaut zu. Handel erwartet 200 Mio. Euro Mehrumsatz.

Wien (OTS) -

Am 11. Juni ist Ankick zur Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Die Vorfreude in Österreich ist groß: Mehr als jede zweite Person (53 %) plant, Spiele zu verfolgen, 42 Prozent interessieren sich stark oder sehr stark für das Turnier. Und trotz der großen geographischen Entfernung und der Zeitverschiebung ist die WM auch hierzulande ein Wirtschaftsfaktor: Knapp jede dritte Person (32 %) plant zusätzliche Ausgaben im Handel. Das zeigt der aktuelle Consumer Check von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands.

„Die Fußball-WM ist mehr als ein Sportereignis. Sie sorgt für zusätzliche Nachfrage im Handel und schafft gemeinsame Erlebnisse mit Familie und Freunden. Fast ein Drittel der Bevölkerung plant rund um das Turnier zusätzliche Ausgaben, insgesamt ergibt das 200 Millionen Euro. Besonders profitieren werden der Lebensmittelhandel, Anbieter rund um Grillen, Garten und Outdoor sowie der Sportartikelhandel“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

WM wird vor allem gemeinsam verfolgt

Die Fußball-WM ist für viele Österreicher:innen ein Gemeinschaftserlebnis: 59 Prozent der Zuschauer:innen wollen die Spiele gemeinsam mit Familie oder Freunden zuhause verfolgen, 21 Prozent planen Besuche in Gastronomiebetrieben oder bei Public Viewings. Weitere 58 Prozent wollen zumindest einzelne Spiele alleine zuhause ansehen.

Snacks, Getränke und Grillen sorgen für Zusatzumsätze

Der größte Teil der zusätzlichen Ausgaben entfällt auf Lebensmittel, Snacks und Getränke. 21 Prozent der Bevölkerung planen hierfür Mehrausgaben. Weitere 13 Prozent investieren rund um die WM in Grillen, Garten und Outdoor-Aktivitäten, etwa im Bau-, Garten- oder Möbelfachhandel. Dahinter folgen Fanartikel und Merchandise (6 %), Trikots und Sportausrüstung (5 %) sowie TV-, Heimkino- und Audio-Equipment (4 %).

Von jenen Personen, die zusätzliche Ausgaben planen, werden durchschnittlich 133 Euro investiert. Hochgerechnet ergibt sich daraus ein zusätzliches Umsatzpotenzial von rund 200 Mio. Euro für den österreichischen Handel.

Österreich wird einiges zugetraut

Sportlich steht Österreich voll hinter Alaba, Arnautović, Sabitzer & Co.: Nur 12 Prozent sehen ein Scheitern schon in der Vorrunde. 27 Prozent trauen der ÖFB-Elf das Achtelfinale zu, weitere 24 Prozent sogar das Viertelfinale. 6 Prozent rechnen mit einem Halbfinaleinzug. 7 Prozent sehen Österreich im Finale, 4 % sogar als Weltmeister.

Beim Titelrennen sehen die Österreicher:innen allerdings andere Nationen vorne. Als häufigste Weltmeister-Tipps werden genannt:

Spanien: 17 % Frankreich: 12 % Brasilien: 9 % Argentinien: 7 % Deutschland: 7 %

WM macht nicht automatisch sportlicher

Groß-Events wie die Fußball-WM steigern immer auch die Motivation, selbst sportlich aktiver zu werden. Immerhin 5 Prozent geben an, durch derlei Events „deutlich“ dazu motiviert zu werden, selbst mehr Sport zu treiben. Weitere 19 Prozent fühlen sich zumindest etwas motiviert.

Fußball ist längst nicht nur Männersache

Das Interesse für Fußball vereint in Österreich alle Generationen: In der Gen Z (18 – 29 Jahre) interessieren sich 48 Prozent für die Weltmeisterschaft, bei der Gen X (45 – 60 Jahre) sind es immer noch 42 Prozent, in den Altersgruppen darüber (Baby Boomer + Golden Ager) 35 Prozent.

Jedoch gibt es beim Ausgabeverhalten Unterschiede: So kaufen Angehörige der Gen Z doppelt so oft (11 %) Fanartikel als der Durchschnitt der Bevölkerung (6 %), bei Sportartikeln ist der Unterschied sogar noch größer (13 zu 5 %), ebenso bei Elektro-Artikeln (9 zu 4 %).

Auch zwischen den Geschlechtern ist die Fußball-Leidenschaft nicht so unterschiedlich ausgeprägt wie oft angenommen: Interessieren sich bei den Herren 52 Prozent für den Bewerb, sind es bei den Damen immerhin 31 Prozent. Und während sich bei den Männern 63 Prozent Matches ansehen wollen, sind es bei den Frauen 43 Prozent.

Fußball-WM als Konsum- und Gemeinschaftsevent

„Unser Consumer Check zeigt eindrucksvoll, wie eng Sport, Gemeinschaft und Konsum miteinander verbunden sind. Die Fußball-WM wird eines der größten Konsum- und Gemeinschaftsereignisse des Jahres. Sie bringt Menschen zusammen, die gemeinsam schauen und feiern, und da gehört der Einkauf im Handel mit dazu“, sagt Handelssprecher Will abschließend.

Über den Consumer Check

Die repräsentative Online-Befragung (CAWI; n = 1.020) wurde Mitte Mai von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands durchgeführt.