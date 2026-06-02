Wo Kinder lernen, Zukunft zu denken

Wien (OTS) -

Sommerzeit ist KinderuniWien-Zeit. Die Hörsaaltüren an sieben Universitäten und Hochschulen in Wien öffnen sich für mehr als 4.000 wissbegierige junge Menschen ab sieben Jahren. Los geht es am 13. Juli mit der Eröffnungsvorlesung zum Thema Mikrobiom, das neben Erinnerungskultur sowie Klima, Energie & Umwelt eines der diesjährigen Schwerpunktthemen bildet. Eltern und ihre Kinder können sich ab sofort mit dem vielfältigen Programm vertraut machen und sich registrieren. Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen startet am 16. Juni.

Von 13. bis 25. Juli ist es wieder so weit: Für mehr als 4.000 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren findet die 24. Ausgabe der KinderuniWien statt, eine der bedeutendsten Bildungsinitiativen für universitäre Wissensvermittlung in Europa. Heuer sind sechs Universitäten, eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften, zwei Forschungseinrichtungen sowie 600 engagierte Wissenschafter*innen beteiligt, die jungen Menschen im Rahmen von Vorlesungen, Seminaren und Workshops spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Themen – von Technik, Medizin, Natur und Umwelt über Tiergesundheit bis Recht, Ökonomie und Demokratie – geben und unzählige neugierige Fragen beantworten.

Zukunft beginnt mit Fragen

Anlässlich seines Jubiläumsjahres stellt das Kinder- und Jugendbüro der Universität Wien die diesjährige KinderuniWien unter das Motto „Zukunftskraft“. Aus der KinderuniWien heraus entstanden, hat sich das Kinderbüro anlässlich seines 20-jährigen Bestehens zum Kinder- und Jugendbüro umbenannt und seine Haltung klar formuliert: „Mit uns wächst Zukunftskraft. Neues denken. Mut machen. Chancen stärken.“

„Wir müssen junge Menschen auf eine Welt in Veränderung vorbereiten. Die Begegnung mit Wissenschaft – wie das an der KinderuniWien passiert – kann jungen Menschen dabei helfen, inmitten zunehmender Komplexität Orientierung zu finden und die eigene Zukunft aktiv mitzugestalten“, berichtet Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendbüros Karoline Iber.

370 Lehrveranstaltungen mit knapp 20.000 Lehrveranstaltungsplätzen laden zur Auswahl ein

Dieser Auftrag spiegelt sich auch im Programm der KinderuniWien 2026 wider, das heute, am 2. Juni, online gegangen ist. Nach der aktuellen Registrierungsphase können Familien mit ihren Kindern ab 16. Juni dann aus 370 Lehrveranstaltungen ihren individuellen Studienplan zusammenstellen.

Die angebotenen Lehrveranstaltungen sind dabei so vielfältig wie die Welt der Wissenschaft selbst: „Zu heiß für die Erde“ an der Universität für Bodenkultur Wien, „Wie operiert man ein Gehirn?“ an der Medizinischen Universität Wien, „Eine Reise durch Raum und Zeit“ an der TU Wien, „Beim Schwein daheim“ an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, „Müssen Kinder Steuern zahlen?“ an der WU Wien oder „Was gehört auf meinen Teller?“ an der Hochschule Campus Wien.

Von Erinnerungsarbeit bis in die Welt der Mikrobiome

Wissenschafter*innen des Cluster of Excellence „Microbiomes Drive Planetary Health“ machen in elf Lehrveranstaltungen das Vorkommen, Wirken und die enorme Bedeutung von Mikrobiomen in unserem Alltag sichtbar. Den Auftakt dafür bildet die Eröffnungsvorlesung von Michael Wagner an der Universität Wien, der gemeinsam mit Angela Sessitsch, die Kinder mit „Mikroben – klein, aber oho!“ ins Staunen versetzt.

Der Campus der Universität Wien ist nicht nur Kinderuni-Standort, sondern auch ein Ort des Erinnerns. Dem wird in diesem Jahr im Programm mit einem Schwerpunkt mit Lehrveranstaltungen wie etwa „Demokratie und Du!“ gerecht.

Inskriptionssackerl sichern

Ab dem Zeugnistag, vom 3. Juli bis 10. Juli, können Eltern und ihre Kinder am Campus der Universität Wien ihre Inskriptionssackerl abholen. Diese beinhalten unter anderem den Studienausweis und die begehrten KinderuniWien-T-Shirts, die es dank Unterstützung der BAWAG Group für Kinder und Lehrende gibt. Die BAWAG Group unterstützt zudem am 3. Juli im Rahmen des Abholens vier coole Mitmach-Stationen und bringt Finanzbildung ins Programm der KinderuniWien.

Die KinderuniWien 2026 im Überblick

2. Juni 2026: Alles zu Programm und Registrierung: Veröffentlichung Programm inklusive Registrierung unter www.kinderuni.at

16. Juni 2026, 14:00 Uhr: Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen unter www.kinderuni-anmeldung.at

3.–10. Juli 2026: Abholwoche für Studienausweis und das beliebte KinderuniWien-T-Shirt – inklusive Mitmach-Stationen am Zeugnistag, dem 3. Juli 2026

13. Juli 2026, 10:00 Uhr: Eröffnung KinderuniWien 2026

13.–24. Juli 2026: KinderuniWien 2026 mit rund 370 Lehrveranstaltungen an unterschiedlichen Standorten

25. Juli 2026, ab 10 Uhr: Sponsion im Großen Festsaal der Universität Wien

Fördereinrichtungen und Partner*innen

Die KinderuniWien wird gefördert von Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung im Rahmen der von OeAD koordinierten Förderinitiative für Kinder- und Jugenduniversitäten ‒ sowie von der Stadt Wien.

Kooperationspartnerschaften mit: BAWAG Group, Altstoff Recycling Austria (ARA) / Austria Glas Recycling (AGR), Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wirtschaftskammer Österreich, Klima- und Energiefonds, FLiP GmbH, Austrian Development Agency, Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) / Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA), Stadt Wien – Wiener Wasser, Wiener Städtische Versicherung, Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH, Stadt Wien – Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Stadt Wien – Umweltschutz, Projekt Management Austria, Hitachi Rail, The Magnum Ice Cream Company N.V. (TMICC), Stadt Wien – Büchereien.