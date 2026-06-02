Heiße Tage, kühle Plätze in den Häusern zum Leben und Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien

Wien (OTS) -

Die Sommer werden heißer, die Hitzetage mehr. Das stellt vor allem ältere Menschen vor große Herausforderungen. Die Häuser zum Leben und Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien setzen auch heuer umfassende Maßnahmen, um Bewohner*innen, Klubbesucher*innen und Mitarbeiter*innen bestmöglich zu unterstützen.

Klarer Fokus auf Gesundheit und Lebensqualität

„ Gerade für ältere Menschen kann Hitze eine besondere Belastung darstellen. Die Häuser zum Leben und Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien setzen deshalb umfassende Maßnahmen und bieten vielfältige Unterstützungsangebote – von gekühlten Aufenthaltsbereichen über innovative Ansätze in der Flüssigkeitsversorgung bis hin zu niederschwelligen Betreuungs- und Informationsangeboten. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Vorsorge und zur sozialen Verantwortung in unserer Stadt “, sagt Peter Hacker, Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport sowie Präsident der Häuser zum Leben.

Kühle Lösungen gegen heiße Tage

Bereits seit 2018 arbeiten die Häuser zum Leben auf Basis eines umfassenden Hitzeschutz-Maßnahmenkatalogs. „ Hitzeschutz bedeutet für uns mehr als nur Abkühlung, daher achten unsere Mitarbeiter*innen besonders darauf, dass unsere Bewohner*innen ausreichend trinken, sich in angenehmer Umgebung aufhalten können und weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen “, erklärt Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben mit Verweis auf die in der hauseigenen Forschungsküche entwickelten speziellen Shakes und Flüssigkeitsprodukte. Neben innovativen Entwicklungen, leichter Kost und Speisen mit hohem Wasseranteil setzen die Häuser zum Leben auf gezielte Informationen zu richtigem Lüften, leichter Kleidung und Verhalten bei Hitze.

Mit Technik und Natur gegen die Sommerhitze

Dieser ganzheitliche Ansatz zeigt sich auch deutlich bei Neubauten, Sanierungen oder laufenden Betriebsprozessen: hier wird der Klimawandel konsequent mitgedacht. Wärmedämmungen, außenliegender Sonnenschutz, Bauwerksbegrünungen sowie Wand- und Deckenkühlsysteme sorgen in vielen Häusern für stabile und angenehme Raumtemperaturen.

Ergänzend wurden gekühlte Zonen geschaffen, die Bewohner*innen auch an besonders heißen Tagen Rückzug, Entlastung und Erholung bieten. Die Kühlsysteme werden vielerorts über Photovoltaikanlagen auf den Dächern klimaneutral mit Strom versorgt. „ Auch die schattigen Gärten der Häuser leisten einen wichtigen Beitrag zur Abkühlung. Bäume, Grünflächen und Wasserstellen schaffen natürliche Rückzugsorte mitten in der Stadt. Trinkbrunnen in allen Häusern fördern zudem die regelmäßige Flüssigkeitszufuhr “, ergänzt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben und Bereichsleiter Häuser und Digitalisierung. Darüber hinaus kommen zunehmend moderne digitale und technologische Lösungen zum Einsatz, wie etwa automatisch gesteuerte Thermostate, die für eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Kühlung sorgen.

Coole Klubs in ganz Wien

Auch die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien bieten an heißen Tagen Abkühlung, Begegnung und Erholung. Mit Sommerfrische-Angeboten, Ausflügen in klimatisierten Reisebussen sowie Tages- und Mehrtagesreisen in die Berge, an Seen oder ins Grüne sorgen die Klubs für zahlreiche Möglichkeiten, den Sommer in bester Gesellschaft zu verbringen. Viele Klubstandorte verfügen zudem über klimatisierte Innenräume, schattige Außenbereiche oder stehen als „Coole Zonen“ offen. „ Unsere Klubs sind cool – besonders im Sommer. Sie sind Orte der Begegnung, an denen niemand allein sein muss und das ganz ohne Konsumzwang. Man kann einfach vorbeikommen, sich abkühlen, neue Menschen kennenlernen und gemeinsam Zeit verbringen “, so Madlena Komitova, Leiterin der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien. Im Mittelpunkt stehen dabei soziale Teilhabe, der aktive Kampf gegen Einsamkeit sowie die Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude. Wien-weit laden Standorte mit Gartenanlagen oder klimatisierten Aufenthaltsräumen zum Verweilen ein. Seit 1. Juni 2026 sind zudem 20 Standorte als „Coole Zone“ ausgewiesen.

Cooles Eröffnungsfest am 9. Juni

Gemeinsam mit allen Partnerorganisationen der Stadt Wien laden die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien herzlich zum offiziellen Eröffnungsfest der „Coolen Zonen“ ein.

Wann? Dienstag, 09.06.2026, 14:00-17:00 Uhr

Wo? Das Fest findet stellvertretend für alle Coolen Zonen und involvierten Personen im Klub+ All in Village3 - Pensionist*innenklubs (Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B, 1030 Wien) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und gemeinsam einen kühlen Nachmittag genießen!

Alle Informationen zu Standorten, Öffnungszeiten und Programmen finden Sie unter www.dieklubs.at sowie in der kostenlosen „Die Klubs“-App.