Die gekühlte Stadt und der Wiener Gemeindebau

Wien (OTS) -

Mit der Öffnung von Gemeindebauten für Klimaanlagen reagiert die Stadt Wien auf die steigende Hitzebelastung. Die Kammer der Ziviltechniker:innen Ost betont jedoch: Klimafitte Wohngebäude brauchen nachhaltige Lösungen, die über einzelne Geräte hinausgehen.



Bis heute bildet das Erbe des Roten Wiens einen zentralen Bestandteil der Wiener Wohnbaupolitik. Der bauliche Alterungsprozess vieler Anlagen wird zunehmend durch umfassende Sanierungsprogramme beantwortet mit dem Ziel, die Gemeindebauten an aktuelle energetische, technische und soziale Anforderungen anzupassen.

Vor diesem Hintergrund markiert die jüngste Entscheidung von Wiener Wohnen und somit der neuen Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch einen neuen Schritt: Künftig soll unter klar definierten Voraussetzungen die Installation von Klimaanlagen in Gemeindebauten möglich sein. Bislang war dies nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig und für die meisten Bewohner:innen de facto unmöglich.

Klingt zunächst banal, ist es aber nicht, denn die Entscheidung ist eine Reaktion auf eine zunehmend drängende Realität im urbanen Raum: steigende Sommertemperaturen und eine wachsende Hitzebelastung in Wohnräumen. Während Klimaanlagen aus ökologischer Perspektive ambivalent bleiben (Energieverbrauch, zusätzliche Wärmeemission im Außenraum, Lärmbelastung etc.), wird die Frage thermischer Wohnqualität zunehmend auch zu einer sozialen Frage. Denn mangelnde Kühlmöglichkeiten treffen insbesondere jene Menschen, die über geringere finanzielle Ressourcen verfügen und häufig in stark aufgeheizten Wohnungen leben. Gleichzeitig verweist die neue Regelung auf ein strukturelles Spannungsfeld: Die Kosten für Anschaffung, Einbau und erhöhten Stromverbrauch tragen weiterhin die Mieter:innen selbst. Kühlung bleibt damit in erster Linie eine individuelle Investition. Wer sich ein Klimagerät leisten kann, verbessert seine Wohnsituation; wer es sich nicht leisten kann, bleibt nicht selten lediglich mit den Nebenwirkungen – etwa zusätzlichem Lärm – konfrontiert.

Die Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und Burgenland begrüßt zwar den Vorstoß der Stadt, sieht jedoch weiteren Handlungsbedarf. „Die Diskussion um Klimatisierung darf nicht allein auf individuelle Geräte reduziert werden, sondern muss noch stärker mit Fragen nachhaltiger Gebäudesanierung, erneuerbarer Energieversorgung und klimawirksamer Stadtplanung verknüpft werden. Eine zentrale Frage lautet daher, ob die Verantwortung für klimafitte Energieinfrastruktur nicht stärker bei der Eigentümerin, also der Stadt Wien, liegen müsste. Denkbar wären etwa zentrale Lösungen mit erneuerbarer Energieversorgung oder gezieltere Sanierungen, die den Kühlbedarf langfristig weiter reduzieren“, so Kammerpräsident Bernhard Sommer.

Damit wird deutlich, dass sich der Gemeindebau erneut an einem Wendepunkt befindet. Während das Rote Wien einst hygienische Mindeststandards und leistbaren Wohnraum definierte, rückt heute die Frage nach klimatischer Resilienz in den Mittelpunkt. Ziel muss es sein, technologische Entwicklungen voranzutreiben, die klimafreundlich sind, deutlich weniger Energie verbrauchen und zugleich wirtschaftlich erschwinglich bleiben. Die Debatte um Klimaanlagen in Gemeindebauten verweist damit letztlich auf eine größere Herausforderung: Wie kann der Gemeindebau im 21. Jahrhundert gleichzeitig leistbar, nachhaltig und klimaangepasst gestaltet werden?