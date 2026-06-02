  • 02.06.2026, 08:20:02
  • /
  • OTS0013

Waitz/Grüne: Deportationsgesetz Schande für Menschenrechtsunion

ICE-Methoden dank ÖVP/FPÖ in Europa

Brüssel (OTS) - 

Die Europäische Kommission, das Parlament und der Rat haben sich gestern Abend endgültig auf das neue Abschiebegesetz geeinigt. Im Eilverfahren ist der Trilog abgeschlossen worden, und das Ergebnis ist erschütternd.

Thomas Waitz, Delegationsleiter der österreichischen Grünen im Europaparlament, kritisiert scharf: „Migrationskommissar Magnus Brunner rollt den roten Teppich für die Taliban aus und ebnet im gleichen Atemzug den Weg für ICE-Methoden in Europa. Das gerade beschlossene Deportationsgesetz ist eine systematische Entrechtung von Menschen und gibt grünes Licht für Massenabschiebungen, Hausdurchsuchungen, unbegrenzte Haft und Deportationszentren in Ländern, in denen Menschenrechte nicht mal auf einem Papier stehen. Wer nicht kooperiert, wird kriminalisiert. Die Europäische Volkspartei hat sich endgültig entschieden: nicht für Europa, sondern für die Agenda der Rechtsextremen. So wird Europa nicht sicherer, im Gegenteil."

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin Thomas Waitz
Ricarda Pfingstl, BA BA MA
Telefon: +32 470 29 89 17⁩
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin Thomas Waitz
Ricarda Pfingstl, BA BA MA
Telefon: +32 470 29 89 17⁩
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright