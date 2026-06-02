OeEB Impact Report 2025: Messbare Wirkung für Klimaschutz, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung

Wien (OTS) -

Die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) hat heute ihren jährlichen Impact Report veröffentlicht. Die konkreten Ergebnisse zeigen eine starke entwicklungs- und klimapolitische Wirkung: Mehr als 295.000 Menschen arbeiten in Projekten und Unternehmen, die von der OeEB finanziert werden. Gleichzeitig konnten über 351.000 Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen (MKMUs) erreicht werden; insbesondere durch die Zusammenarbeit mit lokalen Finanzinstitutionen. Ergänzend dazu profitierten mehr als 10.000 Menschen von Trainings im Rahmen der Technical Assistance-Projekte, die von der OeEB direkt finanziert werden.

Die OeEB investiert im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) in wirtschaftlich nachhaltige und entwicklungspolitisch sinnvolle Privatsektor-Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Neben Kreditfinanzierungen und Eigenkapitalbeteiligungen bietet die OeEB auch begleitende Technical Assistance-Maßnahmen. „Wir verbinden Klimaschutz mit wirtschaftlicher Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern und das zeigt unser aktueller Impact Report. Nachhaltige Investitionen sorgen für konkrete Verbesserungen vor Ort. Unsere Finanzierungen stärken Beschäftigung, Unternehmertum und wirtschaftliche Perspektiven; insbesondere in herausfordernden Märkten“, führt Sabine Gaber, Marktvorständin der OeEB, aus.

In der Tat bleibt der Klimaschutz ein Schwerpunktthema: Mehr als 51 % des rund 1,7 Mrd. Euro Portfolios fließen aktuell in klimarelevante Projekte. Diese ermöglichten unter anderem die Produktion von über 7.000 GWh erneuerbarer Energie und versorgten mehr als 435.000 Menschen mit sauberer Energie. „Mit unserem hohen Anteil an klimarelevanten Investitionen leisten wir einen messbaren Beitrag zur Transformation hin zu nachhaltigen Wirtschaftssystemen. Gleichzeitig schaffen wir durch innovative Instrumente wie den neu gestarteten ACP OeEB Climate Impact Fund zusätzliche Anreize für private Investitionen“, betont Sabine Gaber.

Mobilisierung privaten Kapitals als Hebel für mehr Wirkung

Ein weiterer Meilenstein im Berichtszeitraum war die Auflage des ACP OeEB Climate Impact Fund, den die OeEB gemeinsam mit Accession Capital Partners initiiert hat. Der Fonds ist als sogenannter Dachfonds konzipiert und investiert in internationale Private-Equity- und Infrastruktur-Fonds, die wiederum Projekte in zentralen Klimasektoren finanzieren – etwa erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft oder nachhaltige Mobilität.

Stärkung des afrikanischen Marktes

Regional bleibt Afrika im Fokus. Mehr als ein Viertel des Portfolios ist aktuell dort investiert. Die Verlängerung der African-Austrian SME Investment Facility (AAIF+), einer Investitionsfazilität für kleine und mittelgroße Unternehmen aus Österreich und der EU, die in Afrika investieren wollen, unterstreicht dieses Engagement. Die Mittel der AAIF+ werden vom Bundesministerium für Finanzen bereitgestellt. Die OeEB ist mit der Umsetzung beauftragt. Ein konkretes Beispiel ist die Finanzierung von Pessl Instruments, einem österreichischen Unternehmen, das durch den Ausbau von Wetterstationen und digitalen Agrartechnologien die klimaresiliente Landwirtschaft in Afrika stärkt.

Starke Wirkung für Beschäftigung und Unternehmen

Mehr als 295.000 Menschen arbeiten in Projekten und Unternehmen, die von der OeEB finanziert werden. Gleichzeitig konnten über 351.000 Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen erreicht werden. Ergänzend dazu profitierten mehr als 10.000 Menschen von Trainings im Rahmen von Technical Assistance-Projekten. „Unsere Investitionen leisten einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in unseren Partnerländern. Beschäftigung, Unternehmertum und Know-how-Transfer sind zentrale Hebel für nachhaltige Entwicklung und genau hier setzen wir an“, so Steffen Suhany, Vorstandsmitglied der OeEB.

Wie gezielte Maßnahmen strukturelle Veränderungen anstoßen können, zeigt die Zusammenarbeit mit SANADCOM in Jordanien: Die Finanzinstitution konzentriert sich auf kleine und mittlere Unternehmen, die bisher kaum Zugang zu Finanzierung haben. Darunter befinden sich viele von Frauen geführte Betriebe. Im Rahmen eines von der OeEB unterstützten Technical Assistance-Projekts wurde SANADCOM dabei begleitet, seine Angebote gezielt auf Unternehmerinnen auszurichten - von der Anpassung von Kreditprozessen über neue Finanzprodukte bis hin zu umfassenden Schulungen für Mitarbeitende. Eine aktuelle Evaluierung bestätigt nun die Wirkung dieser Maßnahmen: Gender-Aspekte wurden nachhaltig in der Organisation verankert, der Zugang von Frauen zu Finanzierungen verbessert und damit neue wirtschaftliche Perspektiven geschaffen.

Fakten OeEB Impact Report 2025

Mehr als 295.000 Menschen in OeEB-finanzierten Projekten und Unternehmen beschäftigt

Mehr als 10.000 Menschen in Technical Assistance-Programmen geschult

OeEB-Finanzierungen für über 351.000 Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen

Über 51 % des Portfolios klimarelevant

Über 435.000 Menschen mit sauberer Energie versorgt

Über 25 % des Gesamt-Portfolios in Afrika investiert

259 Mio. Euro für Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen verwendet

Neuer ACP OeEB Climate Impact Fund zur Mobilisierung privaten Kapitals

Impact Report

Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen des OeEB-Portfolios auf die Entwicklungszusammenarbeit direkt unter https://www.impact-report.at/en/2025 bzw. www.oe-eb.at/publikationen.