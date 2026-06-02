ARBÖ: Erzbergrodeo, Fronleichnam, deutsches Ferienende und Glocknerkönig sorgen für starkes Reisewochenende

Wien (OTS) -

Fronleichnam am kommenden Donnerstag beschert mit einem Fenstertag nicht nur den Österreicher:innen, sondern auch den Bewohner:innen einiger deutscher Bundesländer, darunter Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie Teilen von Sachsen und Thüringen, ein verlängertes Wochenende. Zudem enden in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien. Das Erzbergrodeo und der Glocknerkönig locken tausende Teilnehmer:innen sowie Besucher:innen an. Das ist laut ARBÖ-Verkehrsexperten eine gute Mischung für ein starkes Reisewochenende mit erheblichen Staus.

Fronleichnam fällt heuer auf Donnerstag, 04.06. Dazu kommt der Freitag, 05.06., der in Österreich vielfach als Fenstertag genutzt wird. Wer sich diesen einen Urlaubstag nimmt, kommt auf vier freie Tage am Stück. Viele werden diese Gelegenheit sicherlich nutzen. Daher rechnet der ARBÖ bereits am Mittwoch, 03.06., mit der ersten und stärksten Reisewelle in Richtung verlängertes Wochenende. Ab den frühen Nachmittagsstunden werden viele Kurzurlauber:innen aus den Städten Richtung Seen, Berge, Süden und Westen aufbrechen. Staugefahr besteht:

in Wien auf der Südosttangente (A23), der Wiener Außenring Schnellstraße (S1), der Donauufer Autobahn (A22), der Westautobahn (A1) bei Auhof, der Südautobahn (A2) bei Inzersdorf sowie der Ostautobahn (A4) Richtung Schwechat und Bruckneudorf

im Großraum Graz auf der Südautobahn (A2), der Pyhrnautobahn (A9), im Bereich Knoten Graz-West und Knoten Graz-Ost sowie auf den Stadtausfahrten Richtung Süden und Obersteiermark

im Großraum Linz auf der Mühlkreisautobahn (A7), der Westautobahn (A1), im Bereich Knoten Linz sowie auf der Voestbrücke und den Ausfahrtsrouten Richtung Salzkammergut

im Großraum Salzburg auf der Westautobahn (A1), der Tauern Autobahn (A10), im Bereich Knoten Salzburg sowie auf den Ausfahrten Richtung Salzkammergut, Pongau und Bayern

im Großraum Innsbruck auf der Inntal Autobahn (A12), der Brenner Autobahn (A13), im Bereich Knoten Innsbruck sowie auf den Zufahrten Richtung Brenner, Zillertal und Fernpass

im Großraum Klagenfurt und Villach auf der Südautobahn (A2), der Karawanken Autobahn (A11), der Tauern Autobahn (A10) und im Bereich Knoten Villach

Besonders kritisch wird die Zeit zwischen 14:00 und 20:00 Uhr. Wer flexibel ist, sollte bereits vor Mittag starten, den Abendverkehr abwarten, oder auf den ruhigeren Feiertag ausweichen.

Eine zweite, etwas schwächere Reisewelle erwartet der ARBÖ am Freitag, 05.06. Betroffen sind grundsätzlich dieselben Ausfahrtsrouten wie am Mittwoch, allerdings mit geringerer Intensität.

Am Sonntag, 07.06, rollt die Rückreisewelle an. Dabei gilt aus Sicht des ARBÖ: Je schöner das Wetter, desto später setzt die ein. Bei stabilem Ausflugs- und Badewetter werden die stärksten Verzögerungen eher ab dem späteren Nachmittag bis in die Abendstunden erwartet. Bei unbeständigem Wetter kann sich der Heimreiseverkehr bereits ab Mittag deutlich verdichten.

Zwtl.: Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg verstärkt Rückreiseverkehr

Am Freitag, 05.06., enden in Bayern und Baden-Württemberg die Pfingstferien. Die Schule beginnt dort wieder am Montag, den 08.06. Erfahrungsgemäß ist am Sonntag, 07.06., mit starkem Reiseverkehr Richtung Deutschland zu rechnen.

Betroffen sind vor allem die Transitrouten aus Italien, Kroatien, Slowenien und den österreichischen Urlaubsregionen Richtung Bayern und Baden-Württemberg. Die Gefahr für die längsten Staus besteht laut ARBÖ auf folgenden Strecken:

Brenner Autobahn (A13) vor der Baustelle bei der Luegbrücke sowie bei der Mautstelle Schönberg und im Bereich Knoten Innsbruck

Inntal Autobahn (A12) im Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Karawanken Autobahn (A11) auf slowenischer Seite vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9) vor den Tunnelportalen des Bosrucktunnels, des Gleinalmtunnels und des Plabutschtunnels sowie im Bereich der Tunnelkette Klaus

Südautobahn (A2) im Raum Villach

Tauern Autobahn (A10) vor dem Katschbergtunnel und dem Tauerntunnel sowie zwischen Werfen und Pass Lueg

Westautobahn (A1) im Raum Salzburg sowie weiter Richtung Walserberg

Fernpassstrecke (B179) zwischen Nassereith und Reutte, speziell vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Füssen, mit wahrscheinlicher Blockabfertigung

Ennstal Straße (B320) als Ausweich- und Rückreiseroute

Zwtl.: 30 Jahre Erzbergrodeo bringt zehntausende Fans nach Eisenerz

Von Donnerstag, 04.06., bis Sonntag, 07.06., findet am Erzberg bei Eisenerz die 30. Ausgabe des Red Bull Erzbergrodeo statt. Das Jubiläum des Extreme-Enduro-Klassikers wird wieder zehntausende Motorsportfans, Teams sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Obersteiermark bringen. Programmhöhepunkte sind unter anderem der Remus Rocket Ride am Donnerstag, der Iron Road Prolog am Freitag und Samstag sowie das Hauptrennen am Sonntag.

Aus Verkehrssicht ist vor allem im Raum Eisenerz, Vordernberg, Präbichl und Hieflau mit Verzögerungen zu rechnen. Besonders belastet wird die Eisen Straße (B115) sein. Stauen wird es laut ARBÖ auf folgenden Strecken:

Pyhrnautobahn (A9) vor den Abfahrten Traboch und im Bereich Knoten Selzthal

Semmering Schnellstraße (S6) im Großraum Leoben

Semmering Schnellstraße (S6) im Großraum Leoben Eisen Straße (B115) zwischen Leoben und Eisenerz sowie zwischen Hieflau und Eisenerz

Ortsdurchfahrt Eisenerz

Zufahrten zum Erzberg und zum Schaubergwerk

Der ARBÖ erwartet erste Verzögerungen bei der Anreise am Donnerstagvormittag, Freitagvormittag und Samstagvormittag. Am Sonntag wird es vor dem Hauptrennen mit dem stärksten Zustrom die längsten Verzögerungen geben. Auch nach Rennende am späten Nachmittag und Abend ist vermutlich Geduld bei der Abreise gefragt.

Wer zum Erzbergrodeo fährt, sollte frühzeitig anreisen, den Beschilderungen folgen, ausschließlich ausgewiesene Parkflächen nutzen und ausreichend Zeitreserven einplanen.

Zwtl.: Glocknerkönig bringt Sperren und Verzögerungen im Pinzgau

Am Sonntag, 07.06., findet der 29. Glocknerkönig statt. Das Radrennen startet ab 07:00 Uhr in Bruck an der Großglocknerstraße und führt auf der autofreien Großglockner Hochalpenstraße bergwärts. Je nach Bewerb geht es über die Classic-Strecke zum Fuscher Törl oder über die Ultra-Strecke weiter bis zur Edelweißspitze. Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmer:innen sowie zahlreiche Begleitpersonen und Zuschauer:innen.

Die Großglockner Hochalpenstraße ist am Sonntagvormittag von etwa 07:00 bis 10:30 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bereits davor kann es in Bruck an der Großglocknerstraße, auf der Großglocknerstraße (B107), bei Fusch, Ferleiten und auf der Pinzgauer Straße (B311) zu Behinderungen kommen. Auch nach der Freigabe der Strecke sind Verzögerungen durch abreisende Teilnehmer:innen sowie Begleitpersonen möglich.

Wer nicht zum Rennen fährt, sondern die Großglockner Hochalpenstraße touristisch befahren möchte, sollte die Auffahrt erst nach Ende der Sperre einplanen und auch danach noch mit Verzögerungen rechnen.

„Wer antizyklisch, zum Beispiel am Feiertag, fährt, auf die Verkehrsinfos achtet und Zeitreserven einplant, kommt am Fronleichnamswochenende deutlich entspannter ans Ziel“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Aktuelle ARBÖ-Verkehrsinformationen gibt es auf www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline unter 050/123-123.

(Schluss)