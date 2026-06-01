Nationalratspräsident Rosenkranz im Austausch mit der Leiterin der usbekischen Präsidialverwaltung Saida Mirziyoyeva

Wien (PK) -

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfing heute die Leiterin der usbekischen Präsidialverwaltung Saida Mirziyoyeva im Parlament. In einem gemeinsamen Gespräch tauschten sie sich über die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit sowie den Austausch der beiden Länder in den Bereichen Bildung, Forschung und Kultur aus.

Der Nationalratspräsident und seine Gesprächspartnerin stimmten überein, dass die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Usbekistan weiter vertieft und ausgebaut werden sollte. Mirziyoyeva berichtete, dass rund 300 junge Usbekinnen und Usbeken in Österreich studieren würden. Ebenso gebe es bereits Austausch mit Institutionen wie der Montanuniversität Leoben. Der Nationalratspräsident wies Mirziyoyeva außerdem auf die hohe Expertise Österreichs im Bereich der Denkmalpflege hin. Ebenso betonte er die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Auch auf diplomatischer Ebene werde der Austausch laufend weiter vertieft, wie etwa zuletzt bei den Besuchen von Regierungsmitgliedern und Parlamentariern in dem zentralasiatischen Staat, sagte der Nationalratspräsident. Rosenkranz zeigte sich auch beeindruckt über die Geschichte des Landes sowie den regionalen Austausch und die Zusammenarbeit Usbekistans mit den anderen zentralasiatischen Staaten der Region im Rahmen des C6-Formats. (Schluss) pst

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments .