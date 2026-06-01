ÖAAB-Spitze gratuliert Präsident Andreas Freistetter und seinem Team zum beeindruckenden Wahlerfolg

Wien (OTS) -

„Für starken Rückenwind sorgt das hervorragende Ergebnis von Andreas Freistetter und seinem Team bei der Wahl zur Niederösterreichischen Landarbeiterkammer. Dieses herausragende Wahlergebnis ist ein starker Vertrauensbeweis der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zugleich eine klare Bestätigung seiner konsequenten und verlässlichen Arbeit. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Land- und Forstwirtschaft können sich auf Andreas Freistetter verlassen. Das hat er zuletzt mit seinem erfolgreichen Einsatz für eine gerechtere Besteuerung von Feiertagsarbeitsentgelten eindrucksvoll bewiesen“, betont ÖAAB-Bundesobmann Abg.z.NR August Wöginger.

„Andreas Freistetter und sein Team stehen seit vielen Jahren für eine engagierte, kompetente und verlässliche Interessenvertretung. Dieses Ergebnis ist die verdiente Anerkennung ihres unermüdlichen Einsatzes. Zu diesem großartigen Wahlerfolg gratuliere ich Andreas Freistetter und seinem gesamten Team sehr herzlich und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg für ihre Arbeit im Interesse der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner abschließend.