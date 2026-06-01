  • 01.06.2026, 13:34:32
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Korosec: „Verdoppelung der Selbstbehalte in der BVAEB ist unzumutbar“

Seniorenbundpräsidentin kritisiert auch, dass die Erhöhung überfallsartig war

Wien (OTS) - 

Quasi über Nacht ist bekannt geworden, dass die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) mit 1. Juni den Selbstbehalt („Behandlungsbeitrag“) für die 1,3 Millionen Versicherten von derzeit zehn auf 20 Prozent erhöht.

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec verweist darauf, dass das vor allem Menschen über 50 besonders trifft: „Ältere Mitarbeiter haben einen höheren medizinischen Bedarf als Jüngere. Angesichts der generellen Teuerung ist das eine enorme und unzumutbare weitere finanzielle Belastung.“

Korosec kritisiert nicht nur, dass die Selbstbehalte verdoppelt worden sind, sie findet auch die Vorgangsweise inakzeptabel: „Dass Versicherte über eine solche Verschlechterung auch noch erst kurz vor Inkrafttreten informiert werden bzw. medial davon erfahren haben, ist empörend.“

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