Ein Leuchtturm für Wien und Österreich: Eröffnung des magnus* Ambulatoriums für sexuelle Gesundheit

Wien (OTS) -

Mit der Eröffnung des neuen magnus* Ambulatoriums für sexuelle Gesundheit entsteht in Wien erstmals ein zentraler, niederschwelliger Ort für Prävention, Testung, Behandlung und Beratung rund um sexuelle Gesundheit. Getragen von der Aids Hilfe Wien in enger Kooperation mit der Stadt Wien und den Krankenversicherungsträgern (ÖGK, SVS, BVAEB) vereint das Zentrum medizinische Versorgung, Prävention sowie sozialarbeiterische und psychosoziale Unterstützung unter einem Dach – mehrsprachig, barrierearm und offen für alle Menschen in Wien.

„Das ist eine Sternstunde für die sexuelle Gesundheit in diesem Land. Testen, behandeln, begleiten – aus einer Hand und ohne Hürden, Mit dem magnus* Ambulatorium für sexuelle Gesundheit machen wir Wien sicherer, gerechter und gesundheitlich besser versorgt“ , betont Dr.in Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien. Und weiter: „Gerade wenn wir jetzt von der der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC wieder deutlich gezeigt bekommen haben, dass sexuell übertragbare Infektionen in Europa massiv ansteigen, ist so eine niederschwellige Einrichtung die perfekte Antwort darauf“.

Das magnus* Ambulatorium wird unter der medizinischen Leitung von Univ. Prof. Dr. Alexander Zoufaly und Dr. Matthias Skocic rund 30.000 Kontakte pro Jahr ermöglichen und als PrEP- und PEP-Referenzzentrum fungieren. Zudem wird erstmals ein statistisches Kompetenzzentrum für sexuell übertragbare Infektionen (STI) in Wien eingerichtet werden. Damit wird nicht nur die Versorgung von für HIV und STI-vulnerablen Menschen und der Gesamtbevölkerung verbessert und, wie bisher nicht-versicherte Menschen mit HIV kompetent weiterbetreut, sondern auch Spitäler und der niedergelassene Bereich entlastet.

„Das Zentrum für sexuelle Gesundheit ist ein Leuchtturmprojekt, nicht nur für die Wiener Bevölkerung, sondern weit darüber hinaus: Als Beispiel dafür wie Prävention, Versorgung und Datenmanagement Hand in Hand gehen können, um die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern, bietet es die großartige Chance, die Gesundheitsversorgung in Österreich in diesem Bereich weiterzuentwickeln “, unterstreicht MMag.a Agnes Streissler-Führer, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Wien.

Mit dem Namen magnus* wird der Pionier der sexuellen Gesundheit Magnus Hirschfeld geehrt – ein Symbol für Aufklärung, Vielfalt und diskriminierungsfreien Zugang zu medizinischer Versorgung. Architektonisch und inhaltlich schlägt das Projekt eine Brücke von der über 40-jährigen Geschichte der AIDS-Hilfe bis hin zu einem modernen, integrativen Zukunftsmodell.

„Das Zentrum für sexuelle Gesundheit stellt für Österreich ein einmaliges Kompetenzzentrum dar und wird einen echten Fortschritt in der ganzheitlichen Gesundheitsversorgung der Wienerinnen und Wiener bringen. Besonders wichtig ist der niederschwellige Zugang zu dieser Gesundheitseinrichtung, die vulnerablen Gruppen, die ansonsten nicht sehr gut versorgt sind, den Zutritt zu elementaren Gesundheitsleistungen deutlich erleichtern wird. Durch dieses Zentrum wird ein möglichst früher Diagnosezeitpunkt und damit ein möglichst früher Therapiebeginn befördert, genauso wie ein positiver Umgang mit Sexualität und sexueller Selbstbestimmung. Es wird eine zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Erkrankungen und Anliegen im Bereich ihrer sexuellen Gesundheit sein: ein Raum, in dem alle Menschen ihre sexuelle Gesundheit selbstbestimmt fördern können – frei von Diskriminierung und Barrieren“ , erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.

Jing Hu, Gesundheitssprecherin NEOS Wien: „Sexuelle Gesundheit geht uns alle an und braucht genau das, was mit dem magnus* Ambulatorium geschaffen wurde: einen Ort ohne Tabus, der Beratung, Testung und Behandlung an einem einzigen Standort vereint. Das entlastet das bestehende System, baut Hürden ab und sichert einen unkomplizierten, diskreten Zugang zu bester medizinischer Betreuung.“

Mit dem magnus* Ambulatorium für sexuelle Gesundheit setzt Wien ein starkes Zeichen: für moderne Gesundheitsversorgung, für die Umsetzung der UN-Agenda 2030 und für eine Stadt, die sexuelle Gesundheit als grundlegendes Menschenrecht begreift.