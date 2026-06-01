  • 01.06.2026, 11:10:32
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FPÖ – Schuch-Gubik: „ÖVP-Staatssekretär heuchelt Bürgernähe im Elfenbeinturm des Kanzleramts!“

Wien (OTS) - 

Kritik an den heute von ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll angekündigten „Bürger-Sprechstunden“ übte FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik. Dass ein ÖVP-Mitglied der Bundesregierung nun versuche, Bürgernähe zu inszenieren, sei an Heuchelei kaum mehr zu überbieten. „Das ist der nächste peinliche Gag aus dem ÖVP-System. Während das Land unter der Last ihrer katastrophalen Politik erdrückt wird, spielt ein Staatssekretär im Elfenbeinturm des Kanzleramts auf bürgernah. Man muss sich schon fragen, ob die Auswahlkriterien für diese ‚Sprechstunden‘ ähnlich streng sein werden wie bei der Sommertour von Bundeskanzler Stocker, wo nur handverlesene Bürger zugelassen werden. Diese Regierung hat den Bezug zur Realität der Menschen völlig verloren!“, so Schuch-Gubik.

Es sei ein Hohn, dass die ÖVP nun den „direkten Draht“ zur Bevölkerung suche, während sie die wahren Sorgen und Nöte der Österreicher seit Jahren ignoriere. Die Probleme seien allesamt hausgemacht und die Verantwortung dafür liege bei der schwarz-rot-pinken Verlierer-Regierung. Schuch-Gubik erklärte: „Wenn Staatssekretär Pröll über die ‚Zukunft Österreichs‘ plaudern will, dann ist das an Zynismus kaum zu überbieten. Die Zukunft, die diese Regierung den Österreichern beschert, besteht aus Rekordarbeitslosigkeit, einem sterbenden Wirtschaftsstandort, explodierender Kriminalität durch eine verfehlte Asylpolitik und sozialer Unsicherheit. Die Ursachen für die Sorgen der Menschen liegen im Kanzleramt und in den Ministerien dieser Versager-Regierung!“

„Die Österreicher brauchen keine geheuchelte Bürgernähe von einem überflüssigen Staatssekretär, sondern eine Regierung, die ihre Sorgen ernst nimmt und handelt“, so Schuch-Gubik, die abschließend festhielt: „Wenn die ÖVP Ratschläge braucht, hätte ich einen parat: Treten Sie alle geschlossen zurück und machen Sie den Weg für Neuwahlen frei. Die Menschen in diesem Land haben genug von der Unfähigkeit dieser Regierung!“

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