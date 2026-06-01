Bleib neugierig auf die Zukunft

Wien (OTS) -

Die Experimentierphase ist vorbei: Laut World Economic Forum setzen Unternehmen zunehmend auf „KI-native“ Strukturen – mit immensen Auswirkungen für Arbeitsprozesse und Berufsbilder. Während Effizienzgewinne steigen, wächst der Anpassungsdruck auf Beschäftigte und Führungskräfte weltweit.

„Die entscheidende Zukunftsfrage ist nicht, ob KI eingesetzt wird, sondern wie gut Menschen lernen, sie sinnvoll und verantwortungsvoll in ihrem Arbeitsumfeld zu nutzen. Neben technologischem Know-how gewinnen Kompetenzen wie kritisches Denken, Problemlösung und Anpassungsfähigkeit daher noch stärker an Bedeutung“, unterstreicht Maria Neumann, Kuratorin des WIFI Österreich, die Relevanz von beruflicher Aus- und Weiterbildung.

KI-Weiterbildungen massiv erweitert

Die WIFI-KI-Akademie baut ihr Programm gezielt aus und startet neue digitale Lernstrecken:

„KI-Basis“ bietet einen kompakten, praxisnahen Einstieg in zentrale Anwendungen Künstlicher Intelligenz. Interaktive Inhalte wie Beispiele, Grafiken, Kurzvideos und konkrete Handlungsempfehlungen ermöglichen einen schnellen Überblick. Quizformate, weiterführende Links und ein abschließendes Zertifikat runden das Angebot ab.

Im Fokus von „KI im Marketing“ stehen praxisnahe Anwendungen – von Content-Erstellung bis hin zu Datenanalyse.

Bei „KI in der Gastronomie“ geht es um Themen wie Personaleinsatz und Gästekommunikation.

Im vergangenen Kursjahr waren besonders der „WIFI-KI-Führerschein“ sowie branchenspezifische Angebote wie „KI im Office Management“ und „KI in der Hotellerie“ stark nachgefragt.

Sicherheit durch Expertise

Mit der Digitalisierung wachsen auch die Risiken. Regulatorische Anforderungen wie die EU-Richtlinie NIS2 und das österreichische NISG fordern die Unternehmen, Cybersecurity strukturiert umzusetzen. Das WIFI bietet hier Trainings mit praxisnahem Know-how – ergänzt durch Ausbildungen im Risikomanagement, die gezielt auf aktuelle Unternehmensanforderungen vorbereiten.

Lernen neu gedacht

Mit Blended Learning und digitalen Lernstrecken setzt das WIFI verstärkt auf flexible Formate:

„Management und New Work“. Diese Online-Lernstrecke zeigt in 24 kompakten Einheiten, wie Unternehmen flexibel und zukunftsorientiert agieren. Praxisnahe Tools wie Workbook und Agilitätscheck sowie gebündelte Expertise aus sechs Managementdisziplinen ermöglichen den direkten Einsatz im Führungsalltag.

Die Online-Lernstrecke zu „Anatomie und Physiologie“ bietet in 15 Modulen einen strukturierten Einstieg in das Verständnis des menschlichen Körpers. Multimediale Inhalte wie Videos, Animationen und interaktive Übungen ermöglichen Lernen mit Praxisbezug. Die Lernstrecke richtet sich insbesondere an Fachkräfte aus Gesundheit, Fitness, Wellness und Schönheitsberufen.

Impulse für Branchen- und Technikkompetenz

Akzente setzt das WIFI in den Bereichen Nachhaltigkeit, Inklusion und Krisenkompetenz. Mit dem Premierenlehrgang „Technische Beratung für Energieeffizienz“ bietet das WIFI eine Vorbereitung für die neue, offiziell anerkannte Höhere Berufsqualifikation (HBQ) auf NQR-Niveau 5. In den Lehrgängen erwerben die Teilnehmer:innen fundierte Kompetenzen, um anbieterneutrale Konzepte zur Energieeffizienz von Gebäuden zu entwickeln und Interessierte professionell zu beraten. Die Ausbildung richtet sich an erfahrene Fachkräfte aus Gebäudetechnik, Bau und Energiemanagement. Erstmals startet zudem die „REFA Suisse Grundausbildung Prozessoptimierung“, die Unternehmen bei Effizienzsteigerungen unterstützt. Auch im technischen Bereich wird das Angebot ausgebaut – mit neuen Lehrgängen wie „AutoCAD 3D-Grund-lagen“ oder „Sicherer Umgang mit brennbaren Kältemitteln“.

Mit der „Ausbildung zur/zum Barrierefreiheitsbeauftragten“ sowie dem „Lehrgang Nachhaltigkeitsmanagement – Schwerpunkt Umwelt“ werden gesellschaftlich und wirtschaftlich hochrelevante Themen adressiert. Ergänzend erwerben die Teilnehmenden im Lehrgang „Krisenmanagement“ praxisnahes Wissen für herausfordernde Unternehmenssituationen in multiplen Krisen.

Für die Tourismus- und Gastronomiebranche wurde eine neue Ausbildung „Cateringmanagement“ entwickelt. Im akademischen Bereich erweitert ein neuer „MBA Financial Accounting“ das Portfolio für Führungskräfte, die ihre Kompetenzen im Finanz- und Rechnungswesen auf akademischem Niveau vertiefen wollen.

Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunft

„Seit 80 Jahren ist der WIFI-Verbund ein verlässlicher Qualifizierungspartner der österreichischen Wirtschaft und verbindet dabei fundierte Expertise seiner Trainer:innen mit einem klaren Blick für zukünftige Anforderungen. In Zeiten tiefgreifender Transformation unterstützt das WIFI Unternehmen und Fachkräfte dabei, Chancen gezielt zu nutzen und Entwicklungen aktiv zu gestalten“, betont Maria Neumann, Kuratorin des WIFI Österreich. (PWK261/HSP)

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