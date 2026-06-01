Anpfiff für den Umweltschutz: Die „Waldwette 2026“ startet

Wien (OTS) -

Heute startet die jährliche Umweltkampagne „Waldwette“ der Organisation Menschen für Menschen. Bis zum 5. Juli 2026 steht die Aktion ganz im Zeichen des Umweltschutzes und schlägt heuer eine Brücke zum kommenden sportlichen Großereignis: Inspiriert von der Dynamik der Fußball-Weltmeisterschaft ruft die Initiative engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer dazu auf, gemeinsam den entscheidenden Treffer für eine grünere Zukunft zu erzielen.

Ziel: Sieben Fußballfelder Wald

Das ambitionierte Ziel der Wette lautet: „Wetten, dass es gelingt, in nur fünf Wochen die Aufforstung von 50.000 m² Wald in Äthiopien zu ermöglichen?“ Das entspricht rund sieben Fußballfeldern voller Leben und Zukunft. Um diesen Matchplan in die Tat umzusetzen, wird eine Spendensumme von 5.000 Euro angestrebt. Bereits mit einem Beitrag von 10 Euro kann zum Beispiel die Bepflanzung von 100 m² Waldfläche realisiert werden.

Der aktuelle Spielstand kann unter www.waldwette.at live mitverfolgt werden.

Ein starkes Team für die Natur

Unterstützung erhält Menschen für Menschen auch in diesem Jahr von der Cooltours Reise GmbH aus Graz. Das Reiseunternehmen sorgt für einen zusätzlichen Schub, indem es die von den Spenderinnen und Spendern ermöglichte Waldfläche vervielfacht und den Wald somit noch schneller wachsen lässt. „Wälder sind Heimat für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und auch unverzichtbar für das ökologische Gleichgewicht. Wenn wir kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft hinterlassen wollen, müssen wir ihren Schutz heute ernst nehmen“, so MMag. Dr. Heinrich Hochegger, Geschäftsführer der Cooltours Reise GmbH.

„Partnerschaften wie diese zeigen, wie viel möglich wird, wenn Unternehmen und Menschen Verantwortung übernehmen“, so Harald Maier, Geschäftsführer von Menschen für Menschen Österreich. „Als Menschen für Menschen sind wir überzeugt, dass nachhaltige Veränderung für eine lebenswertere und grünere Zukunft nur durch Zusammenhalt und gemeinsames Handeln entstehen kann.“

Warum jeder Baum in Äthiopien zählt

Während in Österreich fast 50 Prozent der Landesfläche bewaldet sind, sind es in Äthiopien nur noch rund 15 Prozent. Die fortschreitende Entwaldung führt insbesondere in den ländlichen Regionen zu drastischen Konsequenzen. Ohne den Schutz der Bäume erodieren die Böden, Wetterextreme wie Dürren und Überschwemmungen nehmen zu und den Menschen wird die Lebensgrundlage entzogen.

Aufforstung und Wiederbewaldung sind zentrale Maßnahmen der Arbeit von Menschen für Menschen, um der fortschreitenden Erosion effektiv entgegenzuwirken. Mit jedem neuen Baum werden die Böden stabilisiert, der Wasserkreislauf in Schwung gesetzt und langfristig die Ernährung der Bevölkerung gesichert. Außerdem entsteht neuer Lebensraum für die Tierwelt und auch das Mikroklima verbessert sich.

Bilanz aus 45 Jahren

In den 45 Jahren des Bestehens von Menschen für Menschen hat die Organisation gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort einen bedeutenden Beitrag zum Schutz und zur Regeneration der Umwelt geleistet. Dazu gehören die Einrichtung von 779 Baumschulen, die Aufforstung beziehungsweise Wiederbewaldung von 16.369 Hektar Land sowie die Verteilung und Pflanzung von über 306 Millionen Baumsetzlingen. Die Waldwette lädt nun dazu ein, diese Erfolgsgeschichte aktiv weiterzuschreiben: www.waldwette.at

