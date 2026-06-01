SPÖ-Lindner/Haase: magnus* Wien ist ein wichtiger Meilenstein für sexuelle Gesundheit in Österreich!

Wien (OTS) -

„Die heutige Eröffnung des magnus* Ambulatoriums in Wien ist ein echter Meilenstein für die sexuelle Gesundheit! Wir gratulieren der Aids Hilfe Wien und allen, die dieses wichtige Angebot möglich gemacht haben und unterstützen“, freuen sich SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner und die Wiener SPÖ-LGBTIQ-Sprecherin, GRin Susanne Haase. Am heutigen 1. Juni nimmt mit dem magnus* Ambulatorium für sexuelle Gesundheit ein neues Gesundheitszentrum die Arbeit auf, das medizinische Versorgung, psychosoziale Beratung und sozialarbeiterische Unterstützung unter einem Dach vereint und mehrsprachige, barrierearme und offene Versorgung im Bereich der sexuellen Gesundheit für alle Menschen in Wien bietet. ****

Die SPÖ-Politiker*innen unterstreichen, dass gerade in eine Zeit, in der sich sexuell übertragbare Erkrankungen und Infektionen wieder stärker verbreiten, Einrichtungen wie die Aids Hilfen und das neue magnus* Ambulatorium zentrale Angebote für breite Bevölkerungsschichten darstellen. „magnus* ist ein wichtiger Beitrag für eine moderne Gesundheitsversorgung, die die Vielfalt unserer Gesellschaft ernst nimmt. Denn gerade wenn von manchen Seiten der Vorwurf einer vermeintlich ‚woken Gesundheitspolitik‘ gestreut wird, müssen wir klar sagen: Gesundheitsleistungen, die Vielfalt ernst nehmen, retten Leben und sorgen dafür, dass wirklich ALLE den Zugang zu bestmöglicher Versorgung haben!“, so Lindner und Haase. (Schluss) ff