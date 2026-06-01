SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch: „Mit aktiver Arbeitsmarktpolitik die Trendwende schaffen“

Wien (OTS) -

Die Arbeitslosigkeit ist im Mai im Jahresabstand leicht gestiegen. Inklusive Schulungen waren Ende Mai 378.278 Personen arbeitslos, um 2.900 bzw. 0,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zugleich steigt aber auch die Zahl der Beschäftigten (plus 6.000). Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch bleibt es entscheidend, „mit aktiver Arbeitsmarktpolitik gegenzusteuern, um die Trendwende zu schaffen“. ****

Für die Beschäftigten und Arbeitssuchenden seien Investitionen in die Arbeitsmarktförderung und in die berufliche Aus- und Weiterbildung besonders wichtig, sagt Muchitsch. Das werde auch im Doppelbudget abgebildet sein, das trotz Konsolidierung Offensivmittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik vorsehen werde, betont Muchitsch.

Seit 1. Jänner gibt es die Aktion 55Plus, die der besonders betroffenen Gruppe der älteren Arbeitssuchungen hilft. Diese Arbeitsmarktförderung soll im Jahr drei- bis sechstausend Arbeitssuchenden über 55 Jahren, die schon lange vergeblich einen Job suchen, einen neuen Arbeitsplatz bringen.

„Die aktuelle Herausforderung ist, zugleich das Budget zu konsolidieren, das Wachstum anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen“, betont Muchitsch, und abschließend: „Wir müssen uns die budgetären Spielräume wieder erarbeiten.“ (Schluss) wf/lw