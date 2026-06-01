- 01.06.2026, 09:58:32
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REMINDER Pressekonferenz DI, 2.Juni, 9 Uhr: Vor Doppelbudget: Caritas und Volkshilfe warnen vor weiteren Belastungen für Frauen und Kinder
Gemeinsamer Praxis-Check unter rund 600 Praktiker*innen zeigt: Viele Menschen kommen trotz Sozialhilfe kaum über die Runden.
Eine Woche vor der Budgetrede von Finanzminister Marterbauer präsentieren Caritas Österreich und Volkshilfe Österreich neue Ergebnisse ihres gemeinsamen „Praxis-Checks“ zur Situation von Familien, Frauen und Kindern in der Sozialhilfe. Im Fokus sind Frauen und Kinder als Gruppen mit besonders hohem Armutsrisiko.
Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen die Ergebnisse des gemeinsamen Praxis-Checks unter rund 600 Praktiker*innen im Sozialbereich, ihre Einschätzungen zur aktuellen sozialen Lage sowie die Auswirkungen bereits wirksamer und weiterer geplanter Sparmaßnahmen. Caritas und Volkshilfe präsentieren gemeinsame Forderungen an die Bundesregierung vor dem Doppelbudget.
Pressekonferenz
Dienstag, 2. Juni 2026
9:00 Uhr im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
Ihre Gesprächspartner*innen
- Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich
- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich
Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zur Pressekonferenz eingeladen.
Die Pressekonferenz wird auch per Livestream übertragen: https://eu01web.zoom.us/j/68978304464 - Meeting-ID: 689 7830 4464
Bitte um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Caritas Österreich
Mag. Ursula Grabher, MAS
Telefon: +43 676 5472309
[email protected]
www.caritas.at
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