  • 01.06.2026, 09:39:03
  • /
  • OTS0045

OKTO im Pride Month: VON WÖS BIS WIEN

Sendereihe ECHT QUEER und LANGE NACHT DES MR. FETISH ab 1. Juni 2026

In der neuen Sendreihe ECHT QUEER berichtet OKTO u. a. über die Wels Pride
WIEN BREITENSEE (OTS) - 

Das Wiener Community TV setzt im Juni zur Prime Time in seinem TV-Programm ein unübersehbares Zeichen für die queere Community. Am 1. Juni 2026 startet die von Leon Moses Fasthuber gestaltete Sendereihe ECHT QUEER mit Pride Portraits. Am 11. Juni 2026 dürfen wir uns auf eine LANGE NACHT DES MR. FETISH AUSTRIA ON TOUR freuen.

Am 16. Mai 2026 fand die erste WELS PRIDE. Trotz des schlechten Wetters nahmen rund 1.000 Menschen teil und setzte ein starkes Zeichen für die queere Community in Oberösterreich. Der Bericht von Leon Moses Fasthuber ist zum Auftakt des Pride Month auf OKTO am 1. Juni 2026 um 18:30 Uhr als Start der Sendereihe ECHT QUEER zu sehen. Am 16. Juni 2026 um 20:05 Uhr gibt es einen Bericht von der VIENNA PRIDE BEACH, wo OKTO den Drag-Künstler ERIC BIG CLIT in der STRANDBAR HERRMANN begleitet hat. Weiters sind Social Media Berichte von der VIENNA PRIDE am 13. Juni 2026 geplant.

Die wöchentliche Sendereihe MR. FETISH AUSTRIA ON TOUR läuft im Pride Month ebenfalls zur Höchstform auf: Am 4. Juni 2026 um 20:05 Uhr gibt es als TV-Premiere ein einfühlsames Portrait von Matthias Susi Sendling als Selige Maikönigin 2017 & 2025. Am 11. Juni 2026 um 20:05 Uhr startet die LANGE NACHT DES MR. FETISH mit einem topaktuellen Bericht des Sendungsmachers und amtierenden MR. FETISH AUSTRIA (2025) Andreas Hofmarcher über die Wahl des Mr. FETISH AUSTRIA 2026. Danach sind Wiederholungen der empathischen queeren Gespräche zu sehen. In weiteren Ausgaben von MR. FETISH AUSTRIA ON TOUR in den Wochen darauf folgen Berichte von Pride-Paraden aus anderen Städten.

Am 17. Juni 2026 um 21:05 Uhr geht das monatliche halbstündige Magazin GOQUEER aus Magdeburg on Air, wie immer mit queeren News aus der ganze Welt und aufgrund des Pride-Month in 10 Minuten Überlänge mit noch mehr Serien-, Kino- und Filmtipps.

Rückfragen & Kontakt

OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von In der neuen Sendreihe ECHT QUEER berichtet OKTO u. a. über die Wels Pride [Bild, 200.9KB]

Okto - Community TV-GmbH

Rückfragen & Kontakt

OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright