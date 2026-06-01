OKTO im Pride Month: VON WÖS BIS WIEN

WIEN BREITENSEE (OTS) -

Das Wiener Community TV setzt im Juni zur Prime Time in seinem TV-Programm ein unübersehbares Zeichen für die queere Community. Am 1. Juni 2026 startet die von Leon Moses Fasthuber gestaltete Sendereihe ECHT QUEER mit Pride Portraits. Am 11. Juni 2026 dürfen wir uns auf eine LANGE NACHT DES MR. FETISH AUSTRIA ON TOUR freuen.



Am 16. Mai 2026 fand die erste WELS PRIDE. Trotz des schlechten Wetters nahmen rund 1.000 Menschen teil und setzte ein starkes Zeichen für die queere Community in Oberösterreich. Der Bericht von Leon Moses Fasthuber ist zum Auftakt des Pride Month auf OKTO am 1. Juni 2026 um 18:30 Uhr als Start der Sendereihe ECHT QUEER zu sehen. Am 16. Juni 2026 um 20:05 Uhr gibt es einen Bericht von der VIENNA PRIDE BEACH, wo OKTO den Drag-Künstler ERIC BIG CLIT in der STRANDBAR HERRMANN begleitet hat. Weiters sind Social Media Berichte von der VIENNA PRIDE am 13. Juni 2026 geplant.



Die wöchentliche Sendereihe MR. FETISH AUSTRIA ON TOUR läuft im Pride Month ebenfalls zur Höchstform auf: Am 4. Juni 2026 um 20:05 Uhr gibt es als TV-Premiere ein einfühlsames Portrait von Matthias Susi Sendling als Selige Maikönigin 2017 & 2025. Am 11. Juni 2026 um 20:05 Uhr startet die LANGE NACHT DES MR. FETISH mit einem topaktuellen Bericht des Sendungsmachers und amtierenden MR. FETISH AUSTRIA (2025) Andreas Hofmarcher über die Wahl des Mr. FETISH AUSTRIA 2026. Danach sind Wiederholungen der empathischen queeren Gespräche zu sehen. In weiteren Ausgaben von MR. FETISH AUSTRIA ON TOUR in den Wochen darauf folgen Berichte von Pride-Paraden aus anderen Städten.



Am 17. Juni 2026 um 21:05 Uhr geht das monatliche halbstündige Magazin GOQUEER aus Magdeburg on Air, wie immer mit queeren News aus der ganze Welt und aufgrund des Pride-Month in 10 Minuten Überlänge mit noch mehr Serien-, Kino- und Filmtipps.