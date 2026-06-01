Testwoche in Apotheken ergab: Zwei Drittel der Teilnehmer:innen mit hohem Sonnenrisiko – Bewusstsein für Sonnenschutz immer noch zu gering

Wien (OTS) -

Mit den sommerlichen Temperaturen steigt auch das Bewusstsein für Sonnenschutz. Doch es kursieren Mythen und Falschinformationen. Deshalb organisierte das GESUNDHEITSNETZ GOLDENES KREUZ im Mai mit seinen Partnerapotheken die Aktionswoche „Sonnenschutz“ und bot kostenlose Hauttyp-Analysen. Mit interessanten Ergebnissen: Zwei Drittel zählen zur sehr sonnenempfindlichen Gruppe mit Hauttyp I oder II und unterschätzen das Risiko tendenziell.

Nach einem langen Winter sind viele Menschen sonnenhungrig und genießen die ersten sommerlichen Tage. Doch ein erheblicher Teil der österreichischen Bevölkerung hat ein durchaus hohes Risiko für Sonnenschäden.

„Viele Menschen sind verunsichert und kommen mit zahlreichen Fragen in die Apotheke: Wie wird der Hauttyp exakt bestimmt? Welche Risikofaktoren müssen beachtet werden? Welchen Einfluss haben bestimmte Medikamente oder Präparate? Und was braucht es, um oxidativem Stress und Hautalterung sowie Zellschäden vorzubeugen“, sagt Mag. pharm. Simon Job, Mitinhaber der Essenz Apotheken und Konzessionär der ESSENZ Apotheke Mariahilf. „Diese Zusammenhänge sind für Laien nicht ganz einfach einzuschätzen.“

Deshalb organisierte das GESUNDHEITSNETZ GOLDENES KREUZ im Mai gemeinsam mit seinen Partnerapotheken die Aktionswoche „Sonnenschutz“ (unterstützt von Eucerin) und bot kostenlose Hauttyp-Analysen mit dem KI-gestützten Hautanalyse-Tool von Iqonic.AI an. Dabei wurden wichtige Faktoren wie Hauttyp, Pigmentveränderungen, individuelle Risikofaktoren (z.B. UV-Exposition) sowie etwaige familiäre Vorbelastungen und Hautauffälligkeiten erhoben.

Zwei Drittel haben hohes Risiko

Die Ergebnisse der Analysen ergaben: Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer:innen waren Hauttyp I oder II zuzurechnen und sind damit sehr sonnenempfindlich. Knapp jede:r Fünfte hatte zudem einen Fall von Hautkrebs in der Familie. „Ich war wirklich überrascht über das Ergebnis. Ich hätte mein Risiko geringer eingeschätzt“, sagte eine junge Frau, die spontan am Hautanalyse-Test teilgenommen hat.

„Dies passt zu unseren Erfahrungen“, bestätigt auch Krebshilfe Österreich-Geschäftsführerin Mag. Martina Löwe. „Unter den Jungen ist das Bewusstsein erfreulicherweise höher ausgeprägt, aber trotzdem kennen viele Menschen ihren persönlichen Hauttyp nicht. Daher sind Aufklärungs-Aktionen wie diese oder auch unser virtueller Hauttypen-Test auf www.sonneohnereue.at so wichtig.“

„Auch wir wissen, dass das Bewusstsein für Sonnenschutz hierzulande zu gering ausgeprägt ist“, betont Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. „Es halten sich Mythen, wie etwa, dass Sonnenbräune vor Schäden vorbeugt. Und viele verwenden viel zu wenig Sonnenschutz.“

In Folge müssen in Österreich jährlich rund 3.500 bis 4.400 Menschen aufgrund akuter Hitzeschäden und intensiver Sonneneinstrahlung ärztlich behandelt werden. Und jede:r Vierte holt sich im Sommer zumindest einen Sonnenbrand.

„Doch die Haut vergisst nichts, und alle Jugendsünden bekommen wir später präsentiert“, betont auch Dermatologin Dr. Alma Kamenica. „Sonnenschutz ist ein Muss, um Sonnenbrand zu vermeiden und das Hautkrebsrisiko zu reduzieren.“ Dabei gilt: Wirkungsvoller Sonnenschutz ist ein Konzept, das sich „nicht nur auf Sonnenschutzmittel beschränkt“, so die Expertin. „Es geht auch um schützende Kleidung, Kopfbedeckung, Sonnenbrillen mit UV-Filtern und nicht zuletzt um das richtige Verhalten. Man sollte unbedingt einen Sonnenbrand vermeiden und auch die Anzahl der – womöglich ungeschützten – Sonnenstunden über die Lebenszeit hinweg reduzieren.“

Alles zu richtigem Sonnenschutz

Hintergrundwissen, Interviews mit Expert:innen und probate Ratschläge bietet die aktuelle Ausgabe des Magazins LEBENSWERT https://www.oeggk.at/magazin-lebenswert/

Und ebenfalls in die Tiefe geht die Episode des Podcasts HÖRENSWERT „Mythos gesunde Bräune – alles über Sonnenschutz“ mit der Pharmazeutin und Apothekerin Mag.pharm Astrid Janovsky als Gast. https://www.oeggk.at/podcast-hoerenswert/ und überall, wo es Podcasts gibt.

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/TuDE4DeTPK-dt

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at