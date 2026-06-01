Golden Ticket der ARGE Film und Kino für „Der Teufel trägt Prada 2“

Wien (OTS) -

Am 1. Juni 2026 konnte das Golden Ticket von der Arbeitsgemeinschaft Film und Kino für den Film „Der Teufel trägt Prada 2“ an The Walt Disney Company (Austria) GmbH überreicht werden. Das Golden Ticket ist eine hohe Auszeichnung für erfolgreiche Kinofilme und wird vergeben, wenn mehr als 300.000 Besucher:innen einen Film in österreichischen Kinos sehen.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie stark Der Teufel trägt Prada 2 das Publikum begeistert. Rund 20 Jahre nach dem Original treffen Glamour, Style und ikonische Figuren erneut einen Nerv – und holen dabei nicht nur langjährige Fans zurück ins Kino, sondern begeistern auch ein neues Publikum. Dass wir die Marke von 300.000 Besucherinnen und Besuchern überschritten haben und als zweiter Film 2026 mit dem Golden Ticket ausgezeichnet werden, unterstreicht die außergewöhnliche Relevanz des Titels im Markt und den klaren Publikumserfolg. Mein besonderer Dank gilt unseren Kinopartnerinnen und Kinopartnern in Österreich – ihre enge Partnerschaft und ihr Engagement sind ein wesentlicher Treiber dieses Erfolgs“, so Theresa Prinz, Head of Theatrical Distribution GSA The Walt Disney Company.

„Der Teufel trägt Prada 2 begeistert das Publikum quer durch Österreich und zeigt eindrucksvoll, wie stark ikonische Marken generationenübergreifend wirken können. Mit der Auszeichnung mit dem Golden Ticket unterstreicht der Titel seine außergewöhnliche Relevanz und enorme Strahlkraft im Markt. Dieser Erfolg ist vor allem das Ergebnis einer starken und partnerschaftlichen Marketing-Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt unseren österreichischen Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern, die den Film mit großem Engagement, kreativen Aktivierungen und voller Unterstützung im Markt begleitet haben. Gemeinsam ist es gelungen, ein echtes Eventgefühl rund um den Kinostart zu schaffen und das Publikum nachhaltig zu begeistern. Ebenso entscheidend war die Kooperation mit einem Handelspartner, die dem Release zusätzliche Sichtbarkeit, Reichweite und starke Impulse im Markt verliehen hat. Die Kombination aus starker Kino-Partnerschaft und wirkungsvoller Handelskooperation hat maßgeblich dazu beigetragen, diesen außergewöhnlichen Erfolg möglich zu machen“ sagt Klemens Karwinski, Head of Marketing The Walt Disney Company Austria.

„Wir freuen uns sehr über den anhaltenden Publikumserfolg dieses Films in den Kinos. Der Film bringt die Welt der Mode mit viel Tempo, Stil und Glamour auf die Leinwand und trifft damit den Nerv eines breiten Publikums“, betont Christian Dörfler. „Wir gratulieren im Namen der ARGE Film und Kino dem Verleih The Walt Disney Company (Austria). Das anhaltend starke Publikumsinteresse zeigt die Bedeutung des Kinos als zentrale Plattform für große Filmstarts“, ergänzt Michael Stejskal, beide Vertreter der ARGE Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich.

Synopsis

Fast zwanzig Jahre nach ihren legendären Auftritten als Miranda, Andy, Emily und Nigel kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zu den Fashion-Hotspots von New York City und in die eleganten Büros des Runway Magazins zurück – in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Film-Phänomens von 2006, das eine ganze Generation geprägt hat.

Der Kinostart in Österreich erfolgte im April 2026. Der Verleih in Österreich liegt bei The Walt Disney Company (Austria) GmbH. (PWK259/HSP)