Tag des Samariterbundes 2026: Familienfest auf der Kaiserwiese

Wien (OTS) -

Beim bereits 15. Tag des Samariterbundes verwandelte sich die Kaiserwiese im Wiener Prater erneut in ein buntes Familienfest. ORF-Moderator Alex Jokel führte durch das Programm, und zahlreiche Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, die vielfältige Arbeit des Samariterbundes Wien hautnah kennenzulernen.

Besonders großen Andrang gab es bei den Vorführungen der Rettungs- und Therapiebegleithunde, beim Blaulichtsimulator, an dem man selbst Blaulichtfahrten üben konnte, sowie bei der Besichtigung von Rettungsautos, Motorrädern, Emergency-Bikes und Quads. Auch die zahlreichen Mitmachstationen, die Stempelrallye sowie die Auftritte von Kinderliedermacher Bernhard Fibich und Clown Poppo sorgten für Begeisterung bei Groß und Klein.

Stimmen zum Fest:

„Der Tag des Samariterbundes zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig Zusammenhalt, Solidarität und freiwilliges Engagement für unsere Gesellschaft sind. Es freut uns besonders, dass so viele Menschen gemeinsam mit uns gefeiert und gleichzeitig Einblick in unsere soziale Arbeit gewonnen haben“, betont Präsidentin und Landeschefärztin des Samariterbundes Wien, Dr. Susanne Drapalik.

Franz Schnabl, Präsident des Samariterbundes Österreich: „Der Tag des Samariterbundes ist nicht nur ein Fest für die ganze Familie, sondern auch eine kleine feine Leistungsschau, die zeigt, dass wir weitaus mehr sind als eine Rettungsorganisation. Wir leisten in vielen Bereichen lebenswichtige Hilfe von Mensch zu Mensch. Bei unserer sozialen Mission sind fast 9.000 haupt- und ehrenamtliche Samariterinnen und Samariter sowie mehr als 1.300 Zivildienstleistende im Einsatz.“

LAbg. Dr. Michael Trinko: „Der Samariterbund zeigt jeden Tag, was Zusammenhalt bedeutet. Ob in der Rettung, in der Pflege, bei der Lernunterstützung oder in der Hilfe für armutsgefährdete Menschen, hier sind Menschen für andere da. Mein herzlicher Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unermüdlich für die Menschen in unserer Stadt im Einsatz sind.“

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai: „Wir sind sehr stolz darauf, dass der Tag des Samariterbundes auf der Kaiserwiese stattfindet. Der Samariterbund steht für gelebte Solidarität, Menschlichkeit und tatkräftige Hilfe in Wien. Umso mehr freut es uns, dass Besucherinnen und Besucher hier ein so vielfältiges Programm erleben können, das eindrucksvoll zeigt, wie breit das Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Gesellschaft ist.“

Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wien, resümiert: „Wir sind stolz darauf, schon zum 15. Mal zu diesem besonderen Event einladen zu können. Es ist immer wieder eine großartige Gelegenheit, unser vielfältiges Angebot zu präsentieren und sich mit den Wienerinnen und Wienern auszutauschen. Es war uns eine Freude, wieder so viele Menschen begrüßen zu dürfen.“

Dank an Unterstützer

Neben Spiel und Unterhaltung stand auch heuer wieder die soziale Mission des Samariterbundes Wien im Mittelpunkt: Besucher:innen konnten sich über Angebote aus den Bereichen Pflege, Senioren-WGs, Wohnungslosenhilfe, Unterstützung für Geflüchtete sowie die kostenlosen LernLEOs für Kinder und Jugendliche aus armutsbetroffenen Familien informieren. Alle freiwilligen Spenden, die beim Tag des Samariterbundes eingenommen wurden, kommen den LernLEOs zugute.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sponsoren: Almdudler, Brajlovic Austria, Dextra Information Management, Dlouhy, Euvic, Gourmet, KPMG, Ondewo, Prater Wien GmbH, Rettpro und Wiener Städtische

Weitere Informationen und Bilder:

https://cloud.samariterbund.net/s/J6a4ibPb5WFYajM

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