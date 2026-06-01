Ban Ki-moon kommt nach Wien: Ehemaliger UN-Generalsekretär beim ÖGNI Symposium 2026

Wien (OTS) -

Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) gibt mehrere bedeutende Neuigkeiten zum zweiten ÖGNI Symposium bekannt, das am 22. Oktober 2026 im historischen Ronacher Theater in Wien stattfinden wird. Unter dem Leitgedanken „Sustainability: Turning Intentions into Impact!“ werden rund 800 Entscheidungsträger:innen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Expert:innen aus der DACH-Region zusammenkommen.

Internationaler Gast: Ban Ki-moon als Keynote-Speaker

Die ÖGNI konnte mit Ban Ki-moon, dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen (2007–2016), einen der weltweit renommiertesten Fürsprecher für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und globale Verantwortung als Keynote-Speaker gewinnen. Ban Ki-moon steht wie kaum eine andere Persönlichkeit für den Übergang von Absichtserklärungen zu konkretem Handeln, und verkörpert damit den Kerngedanken des diesjährigen Symposiums wie kein anderer.

„Wir freuen uns außerordentlich, Ban Ki-moon in Wien begrüßen zu dürfen. Seine globale Perspektive und sein Engagement für nachhaltige Entwicklung werden dem heurigen ÖGNI Symposium einen einzigartigen Impuls geben“ , so Peter Engert, ÖGNI Geschäftsführer.

Themenschwerpunkte 2026

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen drei zentrale Themen, zu denen Expert:innen der DACH-Region in Arbeitsgruppen konkrete Ansätze vorab erarbeiten und im Rahmen des Symposiums am 22. Oktober 2026 präsentieren werden:

· Zielgerichtete Digitalisierung durch transparente Datenflüsse

· KI und Robotik aus gesellschaftspolitischer Sicht

· Lebenslanges Lernen als Schlüssel für die Transformation

Start-up Challenge gestartet: Jetzt auf orbyz.world registrieren und bewerben

Mit 18. Mai 2026 startete die Bewerbungsphase für die ÖGNI Start-up Challenge powered by Orbyz auf der Nachhaltigkeitsplattform Orbyz. Die 12 Gewinner-Start-ups aus den Bereichen Gebäude und Industrie erhalten kostenfreie Ausstellungsplätze, um ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen beim ÖGNI Symposium einem hochkarätigen Fachpublikum zu präsentieren. Alle Details zur Bewerbung finden Sie auf orbyz.world oder auf der ÖGNI Website.

Partner werden: Zwei exklusive Pakete verfügbar

Unternehmen haben ab sofort die Möglichkeit, das ÖGNI Symposium 2026 als Partner zu unterstützen und von einer einzigartigen Sichtbarkeit vor rund 800 Entscheidungsträger:innen der Branche zu profitieren. Es stehen zwei exklusive Partnerpakete zur Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.ogni.at/symposium.

Anmeldung ab sofort möglich

Die Teilnahme am Symposium ist ausschließlich mit Anmeldung möglich. Interessierte können sich ab sofort unter www.ogni.at/symposium registrieren. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Über die ÖGNI

Die ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft ist eine NGO (Nichtregierungsorganisation) und NPO (Non-Profit Organisation), die sich seit 2009 für die Etablierung der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche einsetzt.

Als zentrale Plattform vereint die ÖGNI Akteure aus Planung, Bau, Immobilienwirtschaft und Wissenschaft und fördert den fachlichen Austausch sowie die Weiterentwicklung der Branche.

Durch die Zertifizierung von Gebäuden und Quartieren zeigt die ÖGNI den Mehrwert nachhaltiger Immobilien auf. Ebenso bietet die ÖGNI EU-Taxonomie Verifikationen an und vermittelt über ihre Akademie praxisnahes Wissen.

Mitglieder profitieren von Vernetzung, Sichtbarkeit, fachlicher Mitgestaltung und einem starken nationalen wie internationalen Netzwerk. Als Systempartner der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), established member des World Green Building Councils und mit ihrer Tochtergesellschaft, CPEA (Climate Positive Europe Alliance) in Brüssel bringt die ÖGNI internationale Perspektiven und europäische Qualitätsstandards in den österreichischen Markt ein. www.ogni.at

ÖGNI Symposium "Sustainability: Turning Intentions into Impact!"

Datum: 22.10.2026, 17:30 Uhr

Ort: Ronacher Theater

Seilerstätte 9

1010 Wien

Österreich