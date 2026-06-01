WB-Graf zum Stellenmonitor: Unternehmen brauchen Entlastung statt neuer Berichtspflichten

Wien (OTS) -

„Der aktuelle WB-Stellenmonitor mit 166.834 offenen Stellen im Mai zeigt deutlich: Unsere Betriebe wollen investieren, wachsen und neue Arbeitsplätze schaffen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das ein starkes Signal für den Standort Österreich“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Umso wichtiger ist es jetzt, den eingeschlagenen Entlastungskurs konsequent fortzusetzen. Mit Maßnahmen wie dem ersten Entbürokratisierungspaket, dem Industriestrompreis sowie der angekündigten Senkung der Lohnnebenkosten hat die Bundesregierung wichtige Schritte zur Stärkung der heimischen Wirtschaft gesetzt. „Diese Maßnahmen gehen in die richtige Richtung. Gleichzeitig braucht es beim Bürokratieabbau deutlich mehr Tempo. Unsere Betriebe brauchen weniger Belastungen und mehr Freiraum für unternehmerisches Handeln. Bürokratie muss konsequent abgebaut werden und darf nicht durch neue Vorschriften und Auflagen an anderer Stelle wieder aufgebaut werden“, so Graf.

Besonders bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie muss Gold-Plating unbedingt vermieden werden. Zusätzliche Berichtspflichten, Dokumentationsvorgaben und Kontrollmechanismen würden vor allem jene Unternehmen belasten, die tagtäglich Verantwortung übernehmen, Wertschöpfung schaffen und Arbeitsplätze sichern.

„Vor allem kleine und mittlere Unternehmen dürfen nicht mit neuen bürokratischen Hürden belastet werden. Sie brauchen Planungssicherheit, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und eine spürbare Entlastung. Der hohe Bedarf an Arbeitskräften zeigt, dass unsere Betriebe an den Standort Österreich glauben und bereit sind, in die Zukunft zu investieren. Jetzt ist die Politik gefordert, diesen Optimismus mit mutigen Reformen, weniger Bürokratie und einer echten Entlastungsoffensive zu unterstützen“, so Graf abschließend.