  • 01.06.2026, 08:00:32
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Staatssekretär Pröll startet Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger

Anliegen zu Digitalisierung und Zukunft Österreichs willkommen

Wien (OTS) - 

Staatssekretär Alexander Pröll (Digitalisierung, Verfassung, öffentlicher Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus) startet ab 8. Juni 2026 ein neues Gesprächsformat: In einer Pilotphase lädt er Bürgerinnen und Bürger zu persönlichen Sprechstunden ins Bundeskanzleramt ein.

Im Mittelpunkt stehen Anliegen und Fragen rund um die Themen Digitalisierung und die Zukunft Österreichs. Die Pilotphase dient dazu, das Format zu erproben und weiterzuentwickeln – weitere Termine sollen schrittweise hinzukommen. Ziel ist es, den direkten Draht zwischen Politik und Bevölkerung zu stärken und ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, das künftig regelmäßig stattfinden soll.

„Mir ist es ein wichtiges Anliegen, auch direkt zu erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger in Österreich beschäftigt und welche Erwartungen sie an die Politik haben. Gerade in Zeiten des digitalen Wandels möchte ich wissen, welche Fragen, Sorgen und Ideen die Menschen in unserem Land bewegen“, so Staatssekretär Pröll.

Politische Entscheidungen betreffen den Alltag der Menschen unmittelbar – sei es bei der Frage, wie digitale Behördenwege gestaltet werden, wie der öffentliche Dienst modernisiert wird oder wie Österreich den Herausforderungen der Zukunft begegnet. Die Bürgersprechstunden sollen daher nicht nur als Informationskanal dienen, sondern auch als Möglichkeit, Anregungen und Perspektiven aus der Bevölkerung direkt in die politische Arbeit einfließen zu lassen.

„Ich freue mich auf offene Gespräche und konkrete Rückmeldungen. Jede Perspektive ist wertvoll!“, so Pröll abschließend.

So funktioniert die Anmeldung: Interessierte können sich über die Website des Bundeskanzleramtes für einen Termin anmelden. Die verfügbaren Termine sind im Rahmen der Pilotphase begrenzt, werden aber bei Bedarf erweitert. Die Sprechstunden finden im Bundeskanzleramt in Wien statt. Eine Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Zur Terminbuchung: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/staatssekretaer-alexander-proell/sprechstunde-staatssekretaer-proell.html

Rückfragen & Kontakt

2. Pressesprecherin des Staatssekretärs
Antonia Pettauer
Telefon: +43 677 620 473 48
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bundeskanzleramt.gv.at

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